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豪雨轟炸！南台灣雨量「紫爆」　陸空交通大亂

記者陳致宇／台北報導2018/08/23 15:43
▲截至下午 3 時，高雄、屏東地區日累積雨量已接近 300 毫米。（圖／中央氣象局）
▲截至下午 3 時，高雄、屏東地區日累積雨量已接近 300 毫米。（圖／中央氣象局）

受熱帶性低氣壓影響，今（ 23 ）日南台灣地區豪雨成災，高雄、屏東部分地區日累積雨量超過 200 毫米，造成道路積水、交通運輸中斷，氣象局持續針對全台 18 縣市發布豪大雨特報，且將大豪雨地區擴大至嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。


▲氣象局持續針對全台 18 縣市發布豪大雨特報，且擴大大豪雨地區。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，熱帶性低氣壓影響，今日嘉義以南地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台中至雲林、南投、台東及澎湖地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也要提防局部大雨發生，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

根據氣象局觀測，截至下午 3 時，高雄市六龜區、旗山區、美濃區，以及屏東縣泰武鄉、瑪家鄉等地區，日累積雨量已接近 300 毫米，高雄市林園區時雨量一度破百，部分地區已開始積水。水利署針對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布一級淹水警戒，南投縣、雲林縣、彰化縣發布二級淹水警戒。


▲根據雷達回波圖，熱帶性低氣壓為南台灣帶來強烈雨勢。（圖／中央氣象局）

豪雨也影響交通運輸，台鐵高雄鳳山站一度因大雨水淹軌面中斷，下午約 2 時再傳出橋頭至岡山間的牛埔溪橋水位超過警戒，目前暫時雙線不通，南下列車行駛至岡山折返，北上列車在橋頭站折返，岡山至橋頭間由公路客運辦理接駁。

高雄機場今日有多個航班延誤或取消，酷航 TR894 、國泰 CX432 皆因雨勢過大轉降桃園機場，立榮、華信及德安航空已取消飛往澎湖、七美航班。

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水用倒的！台南「安中河」又現身久坐不動　恐增14種疾病致死率

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