6旬婦血尿服藥數月未改善 竟是膀胱癌

（中央社記者張榮祥台南23日電）64歲葉姓婦女急尿、頻尿，解尿時下腹部有點痠痛，被檢出血尿，以為是泌尿道感染，但服藥治療數個月未見改善，就醫檢查才確診是膀胱癌上身。

衛生福利部台南醫院泌尿科醫師陳俊孚今天指出，葉女解尿混濁，有茶褐色，症狀斷斷續續、時好時壞，尿液檢查是血尿（尿中紅血球數升高）、膿尿（尿中白血球數升高）及菌尿症（尿中細菌數高）。

葉女被告知是泌尿道感染，接受抗生素治療，也多喝水，但症狀數個月未見改善，急尿、褐色血尿反覆出現。再就醫檢查時，被檢出膀胱右壁有一顆腫瘤，最大直徑達4.7公分，接受手術及輔助性化學治療，解尿恢復正常，也沒有急尿、血尿等症狀發生。