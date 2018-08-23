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中央社

6旬婦血尿服藥數月未改善 竟是膀胱癌

中央社2018/08/23 15:31
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南23日電）64歲葉姓婦女急尿、頻尿，解尿時下腹部有點痠痛，被檢出血尿，以為是泌尿道感染，但服藥治療數個月未見改善，就醫檢查才確診是膀胱癌上身。

衛生福利部台南醫院泌尿科醫師陳俊孚今天指出，葉女解尿混濁，有茶褐色，症狀斷斷續續、時好時壞，尿液檢查是血尿（尿中紅血球數升高）、膿尿（尿中白血球數升高）及菌尿症（尿中細菌數高）。

葉女被告知是泌尿道感染，接受抗生素治療，也多喝水，但症狀數個月未見改善，急尿、褐色血尿反覆出現。再就醫檢查時，被檢出膀胱右壁有一顆腫瘤，最大直徑達4.7公分，接受手術及輔助性化學治療，解尿恢復正常，也沒有急尿、血尿等症狀發生。

陳俊孚表示，血尿就是尿中帶血，本身不是疾病，只是一種症狀表現，如同頭痛一樣，若發生血尿，代表泌尿道某個部位流血，才使血摻入尿中。

血尿形成原因很多，常見的有泌尿道感染、結石、挫傷、凝血功能異常、泌尿道腫瘤等。其中泌尿道感染、結石、挫傷等，除有血尿外，還常合併解尿或其他部位疼痛的症狀。

陳俊孚說，多數血尿形成原因是良性的，比較不令人擔心害怕，若是泌尿道惡性腫瘤造成的血尿，則以無痛性血尿居多。（編輯：陳政偉/李亨山）1070823

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