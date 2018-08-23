中國豬瘟進逼華南 金馬豬隻清查狀況無虞

有鑑於台灣跟中國大陸華南距離近、往來頻繁，黃金城並說，今天已先清查離大陸很近的馬祖與金門的豬隻，確認馬祖的150頭、金門的1萬多頭都沒有問題，沒有非洲豬瘟傳染的跡象。

黃金城在接受中央社記者電話訪問時指出，今天獲訊，中國大陸官方公布新增非洲豬瘟疫情，除了湖南常德傳有豬場感染，中國官方並已公布浙江溫州為新增的確診案例，而且這兩處緊連華南，加上中國大陸迄今每一省只公布一個案例，恐怕疫情已全面擴散了。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會副主委黃金城今天告訴中央社記者，中國大陸非洲豬瘟疫情朝全面擴散發展，新增緊連華南的溫州確診案例，常德疑有案例；防疫再升溫，已先清查金門、馬祖豬隻，健康無虞。

他強調，以上最新資訊都已同步呈報國安會，讓參與因應中國大陸非洲豬瘟疫情的各部會瞭解，持續執行迄今已擬定的各項強化防疫措施，以阻絕病毒於境外為優先。

相關措施有11項，包含銷毀航空、輪船、漁船的廚餘菜羹；宣導及傳簡訊給前往中國大陸的產業界人士、旅客不要去中國大陸養豬場及不要帶肉品回國等；養豬戶返國要自行隔離7到10天，才能進入自己的牧場等。

參與因應中國大陸非洲豬瘟疫情防疫工作的機關有行政院經濟能源農業處、國防部、交通部、環境保護署、大陸委員會、海洋委員會海巡署、財政部關務署、內政部移民署、衛生福利部及農委會。

防檢局補充，目前世界動物衛生組織（OIE）接獲中國大陸通報案例計3例，包含遼寧、河南及江蘇，共計撲殺近萬頭豬；不過河南案例豬隻來自黑龍江、遼寧案例豬隻來自吉林，因此黑龍江、吉林也視為是疫情省份；截至今天，再添浙江，湖南疑似感染。

非洲豬瘟不傳人，但是迄今全球沒有動物疫苗可用，感染快，對豬隻死亡率100%，全球對於中國大陸8月初確診疫情都很關注，相鄰的台灣、日本、韓國都全面戒備，深恐傳入重創境內養豬產業；中國大陸豬隻在養量4億、5億頭，占全球在養量9億頭的最大宗，全面淪陷的話，豬價一崩跌，恐牽動全球豬價波動。（編輯：陳清芳）1070823