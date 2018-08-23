國泰金上半年新增資產 全投資海外

中央銀行日前公布，今年第2季金融帳淨流出126.4億美元（約折合新台幣3792億元），連32季淨流出，寫下史上最長紀錄。

根據國壽揭露資料，截至6月底止，國壽總投資金額近5.7兆元，較去年6月底增加1963億元，不過在國內股票、國內債券分別小幅減碼90億元、110億元，新錢主要加碼國外股票約400億元、國外債券約1600億元。

（中央社記者田裕斌台北23日電）台灣「錢」進國際，壽險業也扮演重要角色，國泰金控今天召開法人說明會，揭露上半年國泰人壽新增總投資金額新台幣1963億元，幾乎全部都投資到海外。

國壽避險後投資報酬率4.22%，其中，現金及約當現金投報率0.6%、國內股票投報率9.7%、國外股票投報率13.4%、國內債券投報率3.1%、國外債券投報率4.7%、擔保放款投報率1.9%、保單貸款投報率5.7%、不動產投報率2.2%。

國泰金今年上半年稅後純益360億元、年增36%，每股稅後純益(EPS)2.71元，股東權益報酬率(ROE)11.6%，金控資本適足率(CAR)132.5%，銀行資本適足率(BIS)14.8%，第一類資本適足率11.3%，人壽風險資本適足率(RBC)325.2%，銀行逾放比0.2%、備抵呆帳覆蓋率789%。

國泰世華銀行今年上半年放款年增7%、達1.5兆元，與去年同期相比，以房貸餘額大增546億元最多，個人放款也增加254億元，在放款結構改善下，6月底淨利差達1.25個百分點、創2015年以來新高，海外獲利佔全行獲利比重則降至32.2%，較去年底的45.6%大幅下滑。

此外，國泰世華銀行淨手續費收入也較去年同期成長7%，主要貢獻來自於財富管理及信用卡手續費收入。

國泰人壽今年上半年總保費收入3527億元、年減6%，初年度保費收入(FYP)1184億元、年減1%，初年度等價保費收入則約372億元、年減10%，由於資金成本持續下降至4.07%、上半年資產操作獲利入袋，讓國壽睽違3年後，再度出現利差益。

國壽表示，由於上市櫃公司現金股息主要認列在第3季，今年上半年現金股息已入帳63億元，光是7月更一次性入帳128億元，累計至7月底現金股息收入達191億元，預估全年現金股息收入約230億元，與去年相當。（編輯：郭萍英）1070823