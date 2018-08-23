荷媒刊周台竹專文 台灣成中國霸權受害者

周台竹專文指出，中國要求各方使用「中國的一省」而非台灣，就是施展強硬手段的例子，還以「銳實力」重塑世界秩序，例如一帶一路龐大計畫，不僅企圖在歐亞創造新的經濟勢力範圍，還打算把北京的地緣政治強加在相關區域，尤其是有關台灣的議題。

荷蘭金融日報（Het Financieele Dagblad）言論版22日刊載周台竹的專文，標題為「商界因擔心經濟制裁而遵守中國規範」，並搭配政治諷刺漫畫。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電）荷蘭金融日報刊登駐荷蘭代表周台竹的專文，說明中國在全球事務極度施展影響力之際，台灣成為受害者。他呼籲國際社會不應視若無睹，默許類似事件發生。

他向荷蘭讀者說明，中國在全球事務施展影響力之際，台灣成為明顯的受害者。過去一年中，中國蠻橫要求國際企業遵守一中政策。

例如中國要求國際連鎖旅館及航空公司把台灣列為中國一省，雖然有些企業不願受外國政府的影響大膽拒絕，但其他企業因擔心受制裁而屈服。

此外，東亞奧林匹克委員會單方面取消台中在2019年舉辦首屆東亞青運的權利，北京公然宣稱，這與台灣提議舉行公投有關。

專文指出，公投與是否以「中華台北」這個奇怪名稱，或使用廣為人知的「台灣」做為參加2020東京奧運的名稱有關，因此是在一個奇怪名稱及廣為人知的「台灣」間的選擇。公投提議不過是台灣民主社會言論自由的表達，北京反對並取消東亞青運會，讓台灣民眾感到困惑及憤怒。

台灣無害的公民活動完全無法被中國的集權政府容忍，因此北京再度施展霸權，向東亞鄰國施壓集體投票取消賽事，只有日本以棄權抵抗。在經3年的辛苦籌備工作後，不難想像台灣民眾的憤怒，尤其是台灣已投注數百萬美元在籌備工作上。

周台竹強調，國際社會不應視若無睹，默許類似事件發生，向政治壓力及經濟勒索屈服，這只會進一步讓北京大膽遂行意志，繼續磨刀霍霍尋找下個受害者，可能是所有的企業、產業及國家。

另外，專文提到許多國家都受中國龐大市場有利可圖的誘惑，但這項歐亞「計畫經濟」的結果並非如同想像。最近的例子包括斯里蘭卡及巴基斯坦完成興建不具經濟效益的港口及捷運後，可能受困龐大債務。

巴基斯坦的案例為連結中國西部及印度洋的基礎建設，斯里蘭卡則有類似計畫及興建港口，兩國均向中國舉債數十億美元，是否有能力償還令人質疑。

中國運用新影響力之際，應遵守國際規範及標準，如果興建他國基建設施前審慎評估，而非把地緣政治置於經濟之上，相關國家就無須擔心深陷國債深淵。（編輯：廖漢原）1070823