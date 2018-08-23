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亞馬遜、Spotify將一飛衝天？分析師上調目標價

鉅亨網2018/08/23 16:00
鉅亨網 / NOWnews
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市場研究機構 MKM Partners 的資深分析師 Rob Sanderson 週三 (22 日) 上調亞馬遜目標價格高達 20%，因看好該公司雲端服務和零售的表現。此外，他還看好音樂串流平台 Spotify 和谷歌母公司 Alphabet。

亞馬遜

Sanderson 將電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 的目標價格從每股 1840 美元上調至 2215 美元，約比 22 日收盤價格 1904.90 美元高出 16%。根據 7 月 18 日的數據，該公司流通股數為 4.8774 億股來算，市值將達 1.08 兆美元。

亞馬遜股價日線走勢圖
亞馬遜股價日線走勢圖

Sanderson 在報告中指出，亞馬遜在過去幾季的毛利表現良好，他相信亞馬遜雲端服務 (AWS)，將持續為該公司擴展營收。另一方面，他看好亞馬遜在零售業務的增長，他認為在 2025 年前，亞馬遜可在美國零售業務上超車 Walmart。

此外，MKM 認為亞馬遜將積極擴展雜貨銷售，解決如何運送生鮮食品將為接下來的挑戰，解決此問題將幫助亞馬遜大幅成長，除去汽車的話，食物和飲料占美國人民消費 20%。

Spotify

Sanderson 大幅上調 Spotify(SPOT-US) 目標價格 23% 至每股 245 美元，根據 FactSet 數據，在 29 個分析師當中，此為最高的預測。他重申對該公司「買入」的評級。Spotify 於 22 日的收盤價格為每股 191.03 美元。

Spotify股價
Spotify 股價日線走勢圖

Sanderson 指出，除了音樂串流業務之外，Spotify 在其他領域有許多營利的機會，例如提供數據、分析工具、巡迴演唱會行銷、售票服務以及商品銷售等，Spotify 可在許多方面幫助藝術家和音樂產業。

他預測，在 2023 年時，數據和服務將為 Spotify 帶來額外的 5.8 億美元營收，約佔其總營收 2%，付費訂閱和廣告仍為 Spotify 大部分的營收來源。根據該公司 7 月 26 日的財報，今年第 2 季付費訂閱用戶年增超過 46% 至 8300 萬人。

Alphabet

Sanderson 將 Alphabet(Googl-US) 的目標價格從每股 1355 美元上調至 1465 美元，比目前股價高出約 20%，以流通股數 6.957 億股計算，Alphabet 將加入市值破兆俱樂部。

Sanderson 指出，流量獲得成本 (TAC) 帶來的壓力已漸漸減輕，Alphabet 的毛利表現有望在今年下半年進步。

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