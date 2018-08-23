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中央社

嚴防豪雨 中市災變中心二級開設

中央社2018/08/23 15:44
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）因應熱帶性低氣壓可能帶來豪雨，台中市政府今天表示，各局處已展開各項防災整備措施，並從上午11時起在各區公所發放沙包，提醒民眾注意最新氣象動態。

根據中央氣象局預報，位於台灣外海的熱帶性低氣壓上午已在屏東東港登陸，隨時可能發展成今年第21號颱風「燕子」，為因應豪雨或劇烈性降雨，台中市政府各局處已提前進行各項防災整備措施，台中市災害應變中心也將於下午4時二級開設，台中市長林佳龍預定下午5時主持第一次工作會議。

由於台中市最近午後下陣雨，造成部分地區積水，市府指出，水利局已備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊、248部各式抽水機整備，並已完成水利局及各區公所搶修搶險開口契約。

市府表示，上午11時起，全市29個區公所已開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，每戶原則可領取沙包10包，公寓大廈及工商行號30包，若身分證或駕照地址不在該行政區內的民眾，則可檢附租屋契約或里長證明等證明文件領取。

市府提醒民眾注意最新氣象動態，並利用「台中水情」APP查詢淹水、土石流、避難場所等水情資訊，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報。（編輯：施燕飛）1070823

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