體驗兩棲蛙人來真的　阿布、陳德烈累翻：可以活下去嗎？

阿布、阿諾、陳德烈今（23）日出席外景節目《全民新視界》茶敘記者會，談及遠赴金門實錄頭頂36度高溫苦練的沙地蛙人操，讓體格強健的阿布也直言：「真的是有史以來最硬的外景節目。」笑說一開始以為是去做做樣子，沒想到製作人提前預告：「沒在開玩笑，一切都來真的。」兩天體驗結束，全身痠痛到不行。
陳德烈表示，出外景時身上都背著20公斤的軍包，正當以為可以休息時，教官又再度下指令，他更開玩笑說，「每半個小時都在想，我可以活下去嗎？」更說看到真實的兩棲蛙人背上全都是傷，傷口也滲血，仍然直挺挺地接受訓練，直呼相當不容易。
▲阿布看著妻小照片獲得力量。（圖／華視提供，2018.08.23）
即便外景節目錄製時間只有短短兩天，但擁有強健體魄的阿布，坦言晚上都是看著妻小的照片獲得力量，更笑說：「我都想著我要活著回去！」但阿布也說，其實教官都很清楚他們的極限在哪裡，不會給予過於嚴苛的訓練。至於未來會不會想錄製第二季？阿布也說：「我想！」更說現在平時都會跟陳德烈一起健身，保持肌肉強度。
阿諾則坦言，一開始就選了體力訓練強度較弱的海軍，沒想到一上船就暈到不行，甚至還吐到無法進行操演，只得在一旁休息。談及在船上會不會吃不下？阿諾大笑說：「我吃得最多！」更被虧說只負責「吃跟吐」。至於跟老公的做人計劃進行得如何？阿諾也說非常想懷孕，即便老公在美國工作，兩人都會找時間見面，目前計劃是「雙方都不要放棄自己的工作」，希望未來能達到更好的平衡點。
▲阿諾坦言想懷孕。（圖／華視提供，2018.08.23）