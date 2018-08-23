體驗兩棲蛙人來真的　阿布、陳德烈累翻：可以活下去嗎？

阿布、阿諾、陳德烈今（23）日出席外景節目《全民新視界》茶敘記者會，談及遠赴金門實錄頭頂36度高溫苦練的沙地蛙人操，讓體格強健的阿布也直言：「真的是有史以來最硬的外景節目。」笑說一開始以為是去做做樣子，沒想到製作人提前預告：「沒在開玩笑，一切都來真的。」兩天體驗結束，全身痠痛到不行。

陳德烈表示，出外景時身上都背著20公斤的軍包，正當以為可以休息時，教官又再度下指令，他更開玩笑說，「每半個小時都在想，我可以活下去嗎？」更說看到真實的兩棲蛙人背上全都是傷，傷口也滲血，仍然直挺挺地接受訓練，直呼相當不容易。