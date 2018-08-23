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影／嘉義縣地政資訊安全　獲國際雙認證

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/23 17:36
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嘉義縣政府地政處高度重視民眾的資訊安全，與所轄的四個地政事務所經過相當嚴謹的整備，全部通過資訊安全國際驗證的ISO 27001／CSA Star雙認證，今(23)日上午在縣府舉辦授證典禮。

授證典禮由台灣檢驗科技(SGS)資深地區總監蔡福欽，將ISO 27001／CSA Star雙驗證證書頒予副縣長吳芳銘代表領取，並分別頒發朴子地政事務所徐承輝主任、水上地政事務蔡瓊華主任、大林地政事務所楊覺仁主任及竹崎地政事所蕭慧瑜主任。經由各地政單位的共同努力，以有效的資訊安全管理，防止潛在威脅的破壞，讓民眾財產及個人資料獲得更周全的防護。

縣府表示，ISO 27001可以協助資訊管理的廣度，並能有效降低資訊上所面臨的各種威脅與風險，地政處響應行政院機房共構的發展方向，整合縣內各地政事務所資訊機房與網路架構，再藉由CSA Star的雲端安全導入，展現資訊安全的落實狀態及管理能力，地政處是為民服務第一線，公務機關通過雙認證的首例。

吳芳銘指出，享受資訊快速服務的同時，也意識到資訊安全的重要，公家機關如何確保民眾的資料，在快速資訊化後無後顧之憂；地政處同時獲得二項認證，除了證明縣府地政處符合其專業能力的標準，也大幅強化民眾資料管理的安全性，藉由地政資訊業務導入ISMS (資訊安全管理系統，Information Security Management System，ISMS，ISO國際認證標準的一種)制度並通過，目的除了符合法令外，也讓同仁們了解業務運作與資安的關聯，以國際標準與資訊科技為標竿，全面提昇民眾服務效率與安全信任。

地政處林聰利處長說，地政業務掌管人民財產安全的部份，在現代科技時代，資訊安全是人民財產安全是非常重要的，所以經過我們同仁的努力，通過國際雙認證，就是要提供人民財產的保障。

蔡福欽指出，非常嘉許嘉義縣政府地政處為維護人民資料的安全，通過國際資訊安全雙認證，成為公務機關的典範。


▲台灣檢驗科技蔡福欽總監(左起)將國際雙認證書頒予吳芳銘副縣長、林聰利處長、李明岳處長。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.23）


▲台灣檢驗科技蔡福欽總監(左起)將國際雙認證書頒予蕭慧瑜主任、蔡瓊華主任、徐承輝主任及查楊覺仁主任。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.23）

關鍵字國際驗證iso 27001csa star吳芳銘林聰利嘉義縣政府
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