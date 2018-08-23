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高屏南風強雨大 未達停班課標準沒假放

中央社2018/08/23 16:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社高雄23日電）南台灣今天強風大雨，高雄、屏東、台南部分地區時雨量更破百毫米。不過，三個縣市政府都表示，雨量及風勢並未達到停班停課標準；這波雨勢雖然趨緩，會持續密切關注並因應。

高雄市政府新聞局長張家興表示，這波強降雨集中在上午10至12時，部分地區時雨量更破百毫米，造成市區多處積水，下午隨著雨勢趨緩，各處積水路面陸續排除中，如果驟然宣布停班停課，同時間讓眾多車輛湧進道路，不但增加市民危險，也會造成交通壅塞，同時會影響路面積水復原工作。

他說，何況上午的雨量及風勢並未達到停班停課標準；這波雨勢雖暫緩，但依氣象預報資料大雨仍會持續下到明天，市府會持續密切關注並因應。

台南雨勢持續不斷，台南市代理市長李孟諺下午召開災害應變會議，且實地會勘淹水區域，他表示，台南因未達大豪雨標準，不停班停課。

李孟諺指出，台南今天平均風力5級，最大陣風8至9級，停班停課的平均風力要7級以上，最大風力要10級，台南風力未達停班停課標準。雨勢部份，平地降雨量預估是250毫米至300毫米，山區是300毫米至350毫米，也未達停班停課350毫米以上的標準。

台南水情即時資訊顯示，截至下午3時，台南24小時累積雨量以仁德區245毫米居冠，其他累積雨量突破200毫米的行政區，包括中西區、南區、永康區、歸仁區、關廟區、安南區、西港區、佳里區等。

屏東縣政府人事處表示，由於還沒達到24小時累積350毫米雨量的停班課標準，所以沒有宣布停班課。人事處指出，各機關學校，如果因降雨量大，導致交通、水電中斷，有安全之虞，可填寫停止上班上課通報單給縣政府核備。目前已有國立佳冬高級農業職業學校提出下午停班停課申請，佳冬農校下午停班課。（編輯：陳政偉/孫承武）1070823

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