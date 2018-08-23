高屏南風強雨大 未達停班課標準沒假放

（中央社高雄23日電）南台灣今天強風大雨，高雄、屏東、台南部分地區時雨量更破百毫米。不過，三個縣市政府都表示，雨量及風勢並未達到停班停課標準；這波雨勢雖然趨緩，會持續密切關注並因應。

高雄市政府新聞局長張家興表示，這波強降雨集中在上午10至12時，部分地區時雨量更破百毫米，造成市區多處積水，下午隨著雨勢趨緩，各處積水路面陸續排除中，如果驟然宣布停班停課，同時間讓眾多車輛湧進道路，不但增加市民危險，也會造成交通壅塞，同時會影響路面積水復原工作。

他說，何況上午的雨量及風勢並未達到停班停課標準；這波雨勢雖暫緩，但依氣象預報資料大雨仍會持續下到明天，市府會持續密切關注並因應。