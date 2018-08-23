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娛樂

圖／楊采妮回來了！　到宜蘭拍片扮漁村媳婦

記者翁新涵╱台北報導2018/08/23 16:25
▲楊采妮（右二）難得來台拍戲。（圖／mm2 滿滿額娛樂，2018.08.23）
▲楊采妮（右二）難得來台拍戲。（圖／mm2 滿滿額娛樂，2018.08.23）

台灣首部療癒系真人動畫奇幻電影《嗨！神獸》，今（23）日舉行開鏡儀式，包括久違台灣影壇的玉女楊采妮，童星白潤音、林祐銓、陳京甫、特別友情客串的是元介、以及未能出席開鏡儀式的呂雪鳳、李李仁等，將一起打造人與神獸共存的奇幻世界。

《嗨！神獸》主要在宜蘭大溪漁港拍攝，希望以台灣漁村的純樸生活風貌為背景，呈現純真男孩對失蹤父親的思念，男孩身處媽媽與阿嬤之間的親情羈絆，以及神獸陪伴男孩走出傷痛的溫暖療癒。

也因為這樣的劇情，打動了久違台灣影壇的玉女楊采妮，接下片中育有八歲兒子的漁村媳婦角色，「真的好久沒演台灣電影」，她表示沒來過宜蘭拍片，甚至還主動提前親赴大溪漁港勘景排練，「全然陌生但很舒服的地方，這段時間我決定就在這邊生活了」。


▲楊采妮面對白潤音（左）母愛滿溢。（圖／mm2 滿滿額娛樂，2018.08.23）

楊采妮笑說自己很喜歡小孩，愛跟小孩拍片，她讚賞此次同台演出的童星白潤音，「他很聰明，很自然，有點成熟但又沒失去他的純真。」而且她當初一見到白潤音就母愛滿溢，看到呂雪鳳排戲時跟「孫子」白潤音親暱，立刻配合劇情角色上身，拿出神奇寶貝轉蛋爭寵「兒子」白潤音。

自稱已成老師專業戶的是元介，此次客串《嗨！神獸》兩天國小老師，他坦承：「我是為了心目中的女神楊采妮！」並笑說平常哪有機會跟女神同台演戲？沒想到這次可以跟女神對戲一整天；還半開玩笑說：「如果我是老師，那我一定每天請女神家長來學校。」


▲《嗨！神獸》今天舉行開鏡儀式。（圖／mm2 滿滿額娛樂，2018.08.23）

關鍵字楊采妮嗨！神獸白潤音
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