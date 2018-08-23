經濟部攜手台灣人工智慧學校 打造逾千AI專才

經濟部長沈榮津說，9月29日開辦的經濟部AI技術人才專班，集結經濟部轄下法人、國營事業及申請工業4.0輔導計畫的企業工程師與專業人才，透過考試招收約210名各領域專家參與16週、每週3天的AI課程訓練。

沈榮津以此為起點，他表示，未來規劃配合國家產業發展策略與地方產業發展特性，選定智慧機械、石化化工、紡織、電子資訊、鋼鐵及醫材等關鍵產業，開設產業專班，每班規劃招收200人，預估將育成超過1000名具有專業技術能力與實戰經驗的產業AI人才。

擔任台灣人工智慧學校校長的中研院院士、哈佛大學電腦及電機系講座教授孔祥重說，AI是當前產業不可或缺的一部份，台灣擁有許多特有的生產數據，可做為AI模型資料，但必須在台灣本地分析、應用，才能保有領先性，因此，台灣缺乏AI人才，是當前最關鍵問題。

孔祥重說，台灣人工智慧學校做法較靈活，與經濟部合作開設專班，是希望公私部門合作互補，可以將學校帶入產業界，也透過在不同地區設置學校，滿足產業需求。此外，孔祥重強調，台灣人工智慧學校有實際的校園，可讓各領域人才互相交流、實戰。

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋表示，除台北、新竹及台中外，今年也預計在南部成立分校，以4校區每期各500名學員，一年3期計算，未來每年可為台灣培育6000名AI工程師及經理人。（編輯：郭萍英）1070823