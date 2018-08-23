神比喻　賴清德用「曬鹽和賣傘」形容綠電

賴清德23日與商業總會座談會，聆聽企業心聲。商總理事長賴正鎰向賴揆建言，2025年非核家園是大家的共同夢想，不過他聽到很多聲音說，政府力推的風力發電，在最需要用電的夏天，因為風不大發電不多；冬天因為有東北季風的關係，發了很多的電，但又不需要這麼多的電，電量供應不穩定。希望政府重新考慮電力配比，尤其近來日本也將核能比例調高，希望政府在安全考量下，也能把核能納入考量。

政府力推能源轉型，提高綠能發電的比例，但外界憂心，風力發電夏天「無路用」、冬天「嚇嚇叫」，無法成為穩定供電來源。行政院長賴清德今（23）日與商總座談時，講一個「曬鹽和賣傘」的小故事，建議大家要改變觀念，冬天是有風力發電，夏天時有太陽能發電，不管什麼樣的天氣，台灣的再生能源都充分發揮功用，最後笑著問大家，「我不知道大家贊不贊成」。

對此，賴清德向賴正鎰說一個小故事，故事是講一位媽媽有兩個兒子，一個賣傘、一個賣鹽，媽媽不管天氣好還是天氣壞，都會很難過，因為總有一位孩子沒錢賺。但後來有個人跟這位媽媽說，「你應該每天開心才對」，因為天氣好時，賣鹽的兒子有錢賺，下雨時另一個孩子可以賣傘，建議大家要改變觀念，「冬天時我們要高興，因為我們有風力發電；夏天時我們要高興，因為我們有太陽能發電」，不管怎樣的天氣，台灣的再生能源都充分發揮功能。

賴清德指出，台灣現在的備轉容量率達6點多%，明年備轉容量10%、備用容量15%沒問題，這應該符合企業界的需求，「你們的庫存量應該也不會無限制的增加，會有適當的庫存量」。

而核能發電的部分，他強調，台灣社會已經對這個議題討論幾十年了，好不容易日本311核災後，台灣主流民意要求政府落實非核家園，前總統馬英九也從善如流，宣布核一、核二、核三不延役，其中最晚除役的機組，核三廠二號機於2025年除役，所以2025非核家園是水到渠成。至於核四廠的部分，賴揆說，核四廠的二號機還沒完成，若要繼續推動還要花四百多億元，所以過去朝野立委都反對，前行政院長江宜樺也公開宣布，核四廠要封存不發電，這些都是過去的歷史。

