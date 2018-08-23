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「背後靈式」騷擾變情殺　跟蹤騷擾防治法卡關

記者許維寧／台北報導2018/08/23 17:35
▲暨南大學教授王珮玲提到，現代人喜歡拍照打卡，從網路上可能知道對方在哪裡藉此掌握實際行蹤，可能從網路跟蹤轉為實際跟蹤。（圖／pixabay）
▲暨南大學教授王珮玲提到，現代人喜歡拍照打卡，從網路上可能知道對方在哪裡藉此掌握實際行蹤，可能從網路跟蹤轉為實際跟蹤。（圖／pixabay）

通訊方式演進改變人類交際模式，人際往來從直接互動轉為科技交往，一鍵上網，社交圈更是擴大至無遠弗屆。現代婦女基金會執行長范國勇表示，現在要認識一個人太簡單，社群軟體鼓勵群眾分享生活，從個人資料到家庭成員照片全都由使用者雙手奉上，「凡走過必留下痕跡，有心人容易跟隨痕跡去追蹤你的生活。」

群眾對資安過於冷感，沒會意到於社群軟體上究竟暴露了多少私人資訊，隨著網路社交形態興起，跟蹤騷擾也隨之升級，現代婦女基金會於今（23）日公布科技跟蹤線上調查，在2172位16到24歲的學生中，曾被科技跟蹤者約有141位（6.46%），懷疑曾被科技跟蹤者則為265位（12.2%）。每五位年輕學子中就有一位遭到科技跟蹤，其中高中生就占了104位（73.8%）。騷擾管道中社交軟體約佔六成，前三名分別為臉書、Line、IG，

科技跟騷（跟蹤騷擾）近年已成為全球性議題，根據英國《衛報》報導，網路防火牆公司諾頓（Norton）調查，約有半數的受訪者曾遭受過網路騷擾，騷擾種類包含戲弄、網路霸凌、死亡威脅。三十歲以下受訪女性中，遭受網路騷擾者更高達76％，其中又有14-25%曾遭受實際身體暴力，更有10%女性曾經歷過報復性色情（散布裸照、性愛影片）。

范國勇表示，科技跟有其特色，加害者和被害者之間多為陌生關係，和過去觀念中加害者和受害者彼此多為熟人有所差別，「會有此舉多半是希望得到被害人的青睞或好感，但彼此間無關係，要透過社交軟體取得好感很困難。」一但碰上對方拒絕，加害者多半採取攻擊行為，包括惡意批評、散布不實謠言，被害人則多半選擇默默隱忍，若真的不堪其擾，則會放棄社交帳號。

網路跟騷現象日趨嚴重，暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲提到，實務中發現，年輕族群對一人產生興趣多半都先透過網路搜尋：「現在很多小朋友以為是粉絲，卻不知道自己已經被鎖定，若看到不當言論頻繁出現，就應該提高警覺。」

網路跟騷證明距離不是問題，不用住在附近也能達成目的，加上網路二十四小時運作，被害者不知道加害者於網路上是否又放出不利訊息或竊取相關資訊。無法預測跟控制，也可能連帶掌握被害者身邊親人相關訊息，連帶影響其生活圈。

再者，王珮玲提到，現代人喜歡拍照打卡，從網路上可能知道對方在哪裡藉此掌握實際行蹤，可能從網路跟蹤轉為實際跟蹤。今年初世新大學發生跟蹤情殺案，加害人遭拒絕後便以電話和社交軟體方式持續監看、騷擾被害人，甚至假冒買家約面交，讓被害人精神崩潰，最後更持刀殺害被害人。


▲暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲提到，實務中發現，年輕族群對一人產生興趣多半都先透過網路搜尋，但若有頻繁言論不斷出現，就應該提高警覺。（圖／記者許維寧攝，2018.08.23）

過去，巴基斯坦人權協會就曾針對國內低落的婦女權益進行調查，發現現實中的暴力事件越來越多和網路騷擾有關。巴基斯坦為了因應層出不窮的網路騷擾事件，甚至成立首個防治網路騷擾諮詢專線。

現代婦女基金會五年前起草「跟蹤騷擾防治法」，特別將科技跟蹤放入討論，期望沿用國外經驗，得以命令加害人不得網路跟蹤外，於網路上散播的訊息、影片等必需一併銷毀。

過去，立法院曾要求內政部警政署需提出政府版本，但政府版本中並未要求加害者必需將相關網路資訊銷毀。再者，政府版本為「糾纏防治法」，「糾纏的意思過於狹隘，警政署是將跟蹤行為限於追求。但跟蹤騷擾不會只源於追求，一般關係中也可能發生。」

王珮玲強調，美國各州、包含歐盟二十幾國都已設立跟蹤騷擾防治法，立法國家中有些以刑法處理相關案件，將跟蹤列為犯罪行為。目前立院草案則是以行政法，保護令、防治令方式運行，若警方接獲跟蹤報案將發出警告命令，再違反警告命令則有罰款。

「台灣算是輕微化了跟蹤騷擾行為。我們認為跟蹤騷擾牽涉到人的自主權與行動自由，已經侵害到人權。」

婦團強調，民間提案希望第一步仍由警告命令把關，但警告命令若對加害者無效，則能提升至刑法層次，而非只停留在罰錢了事，期望未來審議時，官方能適時採納民間意見。

關鍵字現代婦女基金會科技跟蹤騷擾王珮玲范國勇跟蹤騷擾防治法報復性色情
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