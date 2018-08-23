「背後靈式」騷擾變情殺　跟蹤騷擾防治法卡關

群眾對資安過於冷感，沒會意到於社群軟體上究竟暴露了多少私人資訊，隨著網路社交形態興起，跟蹤騷擾也隨之升級，現代婦女基金會於今（23）日公布科技跟蹤線上調查，在2172位16到24歲的學生中，曾被科技跟蹤者約有141位（6.46%），懷疑曾被科技跟蹤者則為265位（12.2%）。每五位年輕學子中就有一位遭到科技跟蹤，其中高中生就占了104位（73.8%）。騷擾管道中社交軟體約佔六成，前三名分別為臉書、Line、IG，

通訊方式演進改變人類交際模式，人際往來從直接互動轉為科技交往，一鍵上網，社交圈更是擴大至無遠弗屆。現代婦女基金會執行長范國勇表示，現在要認識一個人太簡單，社群軟體鼓勵群眾分享生活，從個人資料到家庭成員照片全都由使用者雙手奉上，「凡走過必留下痕跡，有心人容易跟隨痕跡去追蹤你的生活。」

科技跟騷（跟蹤騷擾）近年已成為全球性議題，根據英國《衛報》報導，網路防火牆公司諾頓（Norton）調查，約有半數的受訪者曾遭受過網路騷擾，騷擾種類包含戲弄、網路霸凌、死亡威脅。三十歲以下受訪女性中，遭受網路騷擾者更高達76％，其中又有14-25%曾遭受實際身體暴力，更有10%女性曾經歷過報復性色情（散布裸照、性愛影片）。

范國勇表示，科技跟騷有其特色，加害者和被害者之間多為陌生關係，和過去觀念中加害者和受害者彼此多為熟人有所差別，「會有此舉多半是希望得到被害人的青睞或好感，但彼此間無關係，要透過社交軟體取得好感很困難。」一但碰上對方拒絕，加害者多半採取攻擊行為，包括惡意批評、散布不實謠言，被害人則多半選擇默默隱忍，若真的不堪其擾，則會放棄社交帳號。

網路跟騷現象日趨嚴重，暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲提到，實務中發現，年輕族群對一人產生興趣多半都先透過網路搜尋：「現在很多小朋友以為是粉絲，卻不知道自己已經被鎖定，若看到不當言論頻繁出現，就應該提高警覺。」

網路跟騷證明距離不是問題，不用住在附近也能達成目的，加上網路二十四小時運作，被害者不知道加害者於網路上是否又放出不利訊息或竊取相關資訊。無法預測跟控制，也可能連帶掌握被害者身邊親人相關訊息，連帶影響其生活圈。

再者，王珮玲提到，現代人喜歡拍照打卡，從網路上可能知道對方在哪裡藉此掌握實際行蹤，可能從網路跟蹤轉為實際跟蹤。今年初世新大學發生跟蹤情殺案，加害人遭拒絕後便以電話和社交軟體方式持續監看、騷擾被害人，甚至假冒買家約面交，讓被害人精神崩潰，最後更持刀殺害被害人。



▲暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲提到，實務中發現，年輕族群對一人產生興趣多半都先透過網路搜尋，但若有頻繁言論不斷出現，就應該提高警覺。（圖／記者許維寧攝，2018.08.23）

過去，巴基斯坦人權協會就曾針對國內低落的婦女權益進行調查，發現現實中的暴力事件越來越多和網路騷擾有關。巴基斯坦為了因應層出不窮的網路騷擾事件，甚至成立首個防治網路騷擾諮詢專線。

現代婦女基金會五年前起草「跟蹤騷擾防治法」，特別將科技跟蹤放入討論，期望沿用國外經驗，得以命令加害人不得網路跟蹤外，於網路上散播的訊息、影片等必需一併銷毀。

過去，立法院曾要求內政部警政署需提出政府版本，但政府版本中並未要求加害者必需將相關網路資訊銷毀。再者，政府版本為「糾纏防治法」，「糾纏的意思過於狹隘，警政署是將跟蹤行為限於追求。但跟蹤騷擾不會只源於追求，一般關係中也可能發生。」

王珮玲強調，美國各州、包含歐盟二十幾國都已設立跟蹤騷擾防治法，立法國家中有些以刑法處理相關案件，將跟蹤列為犯罪行為。目前立院草案則是以行政法，保護令、防治令方式運行，若警方接獲跟蹤報案將發出警告命令，再違反警告命令則有罰款。

「台灣算是輕微化了跟蹤騷擾行為。我們認為跟蹤騷擾牽涉到人的自主權與行動自由，已經侵害到人權。」

婦團強調，民間提案希望第一步仍由警告命令把關，但警告命令若對加害者無效，則能提升至刑法層次，而非只停留在罰錢了事，期望未來審議時，官方能適時採納民間意見。