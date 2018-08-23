〈民生消費系列法說〉新天地下半年維持前年同期水準

連鎖宴席業者新天地 (8940-TW) 今 (23) 日在證交所召開法說會，董事長王玉雲透露，除目前的 10 個據點，預計明年初將在桃園開出旗下首個戶外婚禮宴會場地，同時，已開出 2 個餐飲新品牌，平均客單價在 300-600 元上下，藉此持續將老字號品牌年輕化，以吸引更多年輕客群；下半年則維持 2016 年下半年水準，表現將較去年成長，其中宴會訂單穩定，上海新天地則力拚全年轉盈。

執行長黃彥中進一步說明，桃園新據點擁有 3000 多坪草地，一次可承辦 200 桌的宴席，是與當地建商以合資公司方式經營，由新天地持股 51%，若開出後大受消費者肯定，後續不排除在各地找尋適合的戶外場地擴大此經營模式。