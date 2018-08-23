維多利亞的秘密母公司L Brands下修盈利預測

維多利亞秘密和 Bath&Body Works 的母公司 L Brands (LB-US) 在財報中顯示第二季獲利高於預期，不過卻下修了未來的獲利預估，股價在盤後交易中應聲下跌了 5%。

不過，低於去年同期的 1.389 億美元和 48 美分 EPS。淨銷售額則為 29.8 億美元，高於去年同期的 27.6 億美元。

財報中該公司下修了未來的預期，全年的 EPS 預估落在 2.45 美元至 2.70 美元之間，低於公司先前預測的 2.70 美元至 3 美元之間。此外，第三季的 EPS 則預估在 0 美分至 5 美分之間，遠低於分析師所預估 EPS 為 16 美分。

維多利亞的秘密同店銷售在第二季下降了 1%，而 Bath&Body Works 則成長了 10%。總體而言，同店銷售比增加了 3%。

面對來自年輕一代的品牌，像是 American Eagle 的 Aerie、Adore Me 和 ThirdLove 的新競爭壓力，維多利亞的秘密的品牌形象及產品越來越不符合年輕一代的潮流。如今消費者想要更加時尚、舒適的胸罩，而不是像維多利亞的秘密的性感托高型胸罩。

「幽暗的商店環境、性感及傲慢的品牌銷售皆與現代消費者的需求越來越不相符。」GlobalData Retail 總經理 Neil Saunders 發表了評論。

今年 7 月，維多利亞的秘密曾表示周年慶的銷售疲軟，迫使該品牌將活動延長兩週並提供更多的優惠折扣，導致股價應聲暴跌。「我們認為這一切都意味著品牌已經陷入困境。」分析師 Randal Konik 表示。