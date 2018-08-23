再碰兩岸議題　賴清德：大陸不必硬要台灣接受九二共識

行政院長賴清德今（23）日和商業總會舉行座談會，再度碰觸兩岸議題，他表示，台灣的前途只有2300萬人有權決定，「中國其實不必硬要台灣接受一中原則的九二共識」，硬要台灣接受一個不為全國人民接受的前提，那這樣兩岸關係的變化，不可歸責於台灣的政府。希望企業有機會赴陸經營時，也能把台灣人民的心聲、總統蔡英文的善意，傳給對方知道。

商總理事長賴正鎰代表企業界詢問政府的兩岸政策，尤其近日台灣與薩爾瓦多斷交，全民都非常關心，未來政府將帶領企業界、台灣2300萬人走向何方。

賴清德回應，兩岸的政策，行政院是服從蔡總統的領導，而總統的政策非常具體，就是「對中國善意不變、承諾不變、不會走回對抗老路，但也不會在壓力下屈服」，希望企業界能支持政府的兩岸政策。