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政治

再碰兩岸議題　賴清德：大陸不必硬要台灣接受九二共識

記者林仕祥、實習記者段昱均／台北報導2018/08/23 17:13
▲行政院長賴清德表示，台灣的前途只有2300萬人有權決定，「中國其實不必硬要台灣接受一中原則的九二共識」。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.23）
▲行政院長賴清德表示，台灣的前途只有2300萬人有權決定，「中國其實不必硬要台灣接受一中原則的九二共識」。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.23）

行政院長賴清德今（23）日和商業總會舉行座談會，再度碰觸兩岸議題，他表示，台灣的前途只有2300萬人有權決定，「中國其實不必硬要台灣接受一中原則的九二共識」，硬要台灣接受一個不為全國人民接受的前提，那這樣兩岸關係的變化，不可歸責於台灣的政府。希望企業有機會赴陸經營時，也能把台灣人民的心聲、總統蔡英文的善意，傳給對方知道。

商總理事長賴正鎰代表企業界詢問政府的兩岸政策，尤其近日台灣與薩爾瓦多斷交，全民都非常關心，未來政府將帶領企業界、台灣2300萬人走向何方。

賴清德回應，兩岸的政策，行政院是服從蔡總統的領導，而總統的政策非常具體，就是「對中國善意不變、承諾不變、不會走回對抗老路，但也不會在壓力下屈服」，希望企業界能支持政府的兩岸政策。

他指出，兩岸關係的維護，雙方都有責任，中國不必硬要台灣接受一中原則的九二共識，因為台灣的前途只有2300萬人有權決定，任何一個人，那怕是總統、執政黨，都不宜替人民先決定，所以未來要統要獨，都應該尊重人民的決定，這一點是全國人民的共識。

賴清德說，中國沒有顧慮到台灣是一個民主自由、法治的國家，硬要台灣接受一個不被全國人民所接受的前提，這樣兩岸關係的變化，不可歸責於台灣政府。他表示，大家要求兩岸應該要和平發展的時候，也希望有機會赴對岸經營的企業，能夠傳達台灣人的心聲，以及蔡總統的善意，讓對方知道。

賴清德強調，用對話取代對抗、用交流取代圍堵，先求同存異，透過交流來取得彼此的了解、理解、諒解、和解，兩岸和平發展，這樣對兩岸所有人民才是好事情。
 

關鍵字賴清德兩岸九二共識求同存異
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