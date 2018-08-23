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中央社

北市各區均有1200萬以下宅 但須考量生活成本

中央社2018/08/23 16:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北23日電）房市研究單位住展雜誌統計研究發現，北市12個區都有新台幣1200萬元以下新建案可買。但專家提醒，有些建案位置較偏僻，民眾最好將生活成本整體考量進去。

據住展雜誌統計，台北市12個行政區線上銷售中的新建案（含商、廠辦），每個行政區都有1200萬元以下的低總價產品。其中，總價門檻相對高的是信義區，最低門檻約1200萬元；門檻最低的是松山區，僅需458萬元。但扣除地上權、使用權產品，則門檻最低的是內湖區，入手價約728萬元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，松山區「潤泰代官山」銷售25年期使用權商辦，最低總價僅458萬元，是北市所有銷售中建案總價最低者。但若扣除地上權、使用權產品，則總價最低的是內湖的「富御苑」，14坪房型成交價估約728萬元。

其他各行政區最低總價在千萬元以內者，還有士林「硯藏」、萬華「隱苑」、北投「陽明峰匯」（廠辦）、文山「敦南樂高」。

至於中正、大同、中山、大安、信義、南港等六個行政區，建案產品最低總價介於千萬元至1200萬元之間。其中，總價稍高的是信義區「豐裔」，15坪房型估約1200萬元，比最低總價的內湖「富御苑」高出近500萬元。

何世昌表示，總價低於千萬元的行政區，以文山、士林、北投、內湖、萬華蛋白區居多；總價逾千萬元的行政區多為中正、中山、大安與信義等蛋黃區。但觀察市況，這類低總價建案銷售成績好壞，與蛋白、蛋黃行政區關聯性較小，跟路段關性較大。

若新建案位在行政區的鬧區，買氣通常較旺；若位在離行政區偏遠路段，則銷售期會拉得很長。顯示民眾買低總價房子，大多偏好機性能較好的路段。

與台北市房價相比，北台灣其他縣市房價顯得更加親民。住展雜誌另統計，除北市外，北台灣各縣市銷售中建案的最低總價，均落在百餘萬元到300多萬元，尤以桃園龍潭「石門雲品」總價最低，13坪房型廣告戶僅需188萬元。

何世昌提醒購屋人，北市購屋預算千萬元以內買新房成家，雖然可以成真，不過有些建案位置較偏僻，民眾購屋前最好將生活成本納入總體購屋成本，才不會買了後悔。（編輯：林沂鋒）1070823

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