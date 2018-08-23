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響應祖父母節 　影城招待老少看電影同樂

記者金武鳳／台中報導2018/08/23 18:04
▲台中市春社日照中心及關懷據點長輩，在祖父母節前夕，獲邀免費觀賞電影，樂開懷（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)
▲台中市春社日照中心及關懷據點長輩，在祖父母節前夕，獲邀免費觀賞電影，樂開懷（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)

響應祖父母節，台中市萬代福影城邀請小朋友陪伴長輩看電影！今天包括春社日照中心及關懷據點的阿公、阿嬤，還有「冠英才」才藝班、德育幼兒園小朋友近150 人，以包場方式，一同欣賞「看不見的台灣」影片，這部彷如台版「與神同行」電影，幽默又感人，老少一同看電影，溫馨互動，笑聲此起彼落。已有30幾年未走進戲院的柯素雲阿嬤，重溫昔日美好記憶，更期待「什麼時候還能再來！」

萬代福影城董事長黃炳熙表示，今年祖父母節是8月26日，正好是暑假尾聲，學生開學前有時間可以陪伴長輩看電影，所以邀請社福單位全成社會福利基金會承辦的春社日照中心長輩，由「冠英才」和德育幼兒園的小朋友陪伴看電影，不只讓老少彼此學習互動與付出，也鼓勵老人家走出去，看一場久違的電影，心情一定會更好，心不老，就能常保青春又健康。


▲萬代福影城老闆黃炳熙免費招待老少看電影，鼓勵老人家走出去，常保青春（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)

萬代福影城以包場方式，將一個影廳騰出招待這群大小朋友，影廳座無虛席，老人小孩都很開心，影片放映前，整個影廳熱鬧滾滾。春社日照中心主任郭姿秀表示，大半長輩已有數十年未走進戲院，聽說要看電影，各個都很興奮。讓郭主任很感動的是，高齡85歲的陳爺爺行動不便，為了出門看場電影，兒媳全放下工作，一起陪同幫忙推輪椅。


▲萬代福免費招待老少看電影，一百多名觀眾座無虛席，是一場最溫馨歡樂的老少會（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)

「全家人不知有多久沒一起看電影了！」陳爺爺的兒子陳志士說，自從父親年紀大，行動不便，要邀他出門，他總是拒絕。這次影城邀中心全體長輩看電影，父親很開心能和老朋友一起出門，全家人總算有機會坐在一起看電影，很感謝中心和影城費心帶長輩走出去。


▲春社日照中心主任郭姿秀致贈感謝錦旗給黃老闆，感謝他熱心做公益（圖／金武鳳攝 , 2018.8.23)

確實，要帶一票行動不便長輩出門看電影，真是大工程。郭姿秀說，他們平均年齡超過75歲，不少人得坐輪椅，所以，幾乎全部須要專車接送，還得召募志工陪伴。不過，能讓長輩開心最重要，尤其有冠英才等單位的小朋友陪伴，在彼此互動中，小朋友學會敬老尊老，老人家有小孫子般的孩子陪伴，更是樂得合不攏嘴。

 

 

關鍵字春社日照中心萬代福影城祖父母節看電影看不見的台灣
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