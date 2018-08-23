博弈議題辯論　韓國瑜：只要陳其邁出席就願意參加

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今(23)日表示，他個人尊重「反賭博合法化聯盟」提出的反賭訴求，但必須抗議該聯盟執行長何宗勳對於他的汙衊，他也願意參加「反賭博合法化聯盟」提出的公開辯論，前提是陳其邁一起參加，以及大家用理性的態度來探討高雄市、旗津區未來經濟發展的出路。

對於何宗勳抨擊韓國瑜，「不好好思考發展經濟的願景，只會滿口不切實際性幻想、設賭場」。韓國瑜反駁表示，只有滿腦子「性幻想、設賭場」的人，眼睛看出去，才會認為別人都是「性幻想、設賭場」；對於愛情摩天輪，他的論述非常清楚，是要包裝愛河的愛情觀光產業鏈，提振高雄的觀光產業，何宗勳偏偏要扭曲成「性愛摩天輪」，他不禁懷疑「反賭博合法化聯盟」根本就是民進黨的附隨組織，也一起加入抹黑韓國瑜的烏賊行列。