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博弈議題辯論　韓國瑜：只要陳其邁出席就願意參加

記者許高祥／高雄報導2018/08/23 17:56
▲韓國瑜表示，只要陳其邁能出席；願意參加公開辯論。（圖／NOWnews資料照）
▲韓國瑜表示，只要陳其邁能出席；願意參加公開辯論。（圖／NOWnews資料照）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今(23)日表示，他個人尊重「反賭博合法化聯盟」提出的反賭訴求，但必須抗議該聯盟執行長何宗勳對於他的汙衊，他也願意參加「反賭博合法化聯盟」提出的公開辯論，前提是陳其邁一起參加，以及大家用理性的態度來探討高雄市、旗津區未來經濟發展的出路。

對於何宗勳抨擊韓國瑜，「不好好思考發展經濟的願景，只會滿口不切實際性幻想、設賭場」。韓國瑜反駁表示，只有滿腦子「性幻想、設賭場」的人，眼睛看出去，才會認為別人都是「性幻想、設賭場」；對於愛情摩天輪，他的論述非常清楚，是要包裝愛河的愛情觀光產業鏈，提振高雄的觀光產業，何宗勳偏偏要扭曲成「性愛摩天輪」，他不禁懷疑「反賭博合法化聯盟」根本就是民進黨的附隨組織，也一起加入抹黑韓國瑜的烏賊行列。

還原發展旗津觀光產業的真實說法，韓國瑜表示，他當初是說，由於現在旗津1年少了100萬的觀光人次，他提出爭取旗津適用離島建設條例，希望打造旗津成為高雄唯一的全區免稅區，找回不斷流失的觀光客，當然離島建設條例不免會碰觸到賭場議題，但這部分還需要看旗津居民是否同意。

韓國瑜說，他提出旗津設立觀光賭場的構想，是拋磚引玉，要大家一起思考如何繁榮高雄，如何讓高雄的產業興旺起來，觀光客能夠大量來高雄，讓我們能賺錢、賺錢、再賺錢！他認為，只要是合法的錢，高雄一定要去賺，尤其韓國、新加坡、澳門都設有觀光賭場，日本首相安倍也剛剛核准設立3家觀光賭場，合法的錢，為什麼高雄不能賺？
 

關鍵字韓國瑜反賭博合法化聯盟公開辯論陳其邁
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