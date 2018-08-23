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中央社

中國網民數量增 微博封號封口數量也增

中央社2018/08/23 16:41
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北23日電）中國網路人口突破8億人，但網路管制不鬆反緊。新浪微博日前公告，為嚴格處置有關「時政有害信息」，7月間共將1895個帳號給予完全刪除、不准登入、禁止發文等處分，較6月大增21%。

公告並提到，7月間因「網友舉報、主動巡查」，遭新浪刪除及屏蔽的微博則數，多達13.7萬則。

新浪微博帳號「微博管理員」21日表示，為嚴格貫徹執行「微博社區公約」等管理規則中，關於「時政有害信息、違法信息、不實信息」等規定，對微博內存在的「違規、違法內容，進行清查處置」。

然而，這項公告下方卻有不少中國網民留言質疑。其中有人表示，「網紅權貴賣假幣的怎麼不辦了？欺軟怕硬，狗仗人勢的玩意兒」；有人則質疑，7月間涉及「時政有害信息」而被處理的帳號月增21%，「為啥最近多了？」

還有網民指出，「這是傳說中的槍斃名單（被刪帳號）嗎」；也有人則針對微博諸如不實廣告、炒作新聞等其他的亂象，質問新浪「不知道這個管理員到底有沒有用」？

自由亞洲電台報導，貴州異議人士、自由作家曾寧對此表示，雖然中國網民人數迅速增加，但網路空間卻非常狹窄。官方對網路「嚴厲而有效」的控制，主要表現在對網路發文的「任意封殺」。

曾寧指出，官方以此封鎖微信或微博的帳號，或是對網路上的「有害信息」進行刪文。至於理由及藉口可以隨便找，像是「受到大量舉報」等等。至於是否真的有人舉報，誰也不知道。（編輯：邱國強/張淑伶）1070823

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