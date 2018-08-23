慈母跨海捐腎救女 越南籍單親媽獲新生

童綜合醫院表示，2年前，胡小姐被診斷出腎絲球腎炎導致腎衰竭，腎功能逐漸消失，必須洗腎，她每周3天到醫院報到，因此辭去南部的工作，返回台中接受治療。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）38歲胡姓單親媽媽是越南籍新住民，2年前因腎衰竭開始洗腎，故鄉的母親不忍女兒受病痛折磨，搭機來台捐腎救女，胡小姐今天用母語感謝母親讓她重獲新生。

越南的家人獲知胡小姐患病的消息，不忍她受病痛折磨，還得獨自照顧13歲的兒子，紛紛表達捐腎意願，65歲的胡母考量其他子女各有家庭要照顧，堅持自己來台捐腎救女。

經過醫療團隊腎臟移植評估後，確定胡媽媽符合移植的資格，7月進行手術，泌尿科微創內視鏡主任翁瑋駿指以腹腔鏡手術為胡媽媽摘取左腎，手術傷口小，術後疼痛低，出血量少，復原快。

腎臟內科醫師曾天佑表示，胡女接受手術前，因腎衰竭，腎臟過濾廢物的功能有嚴重障礙，獲得母親捐腎後，已脫離洗腎的日子，目前恢復狀況良好，已能正常外出工作。

移植外科主任黃鐘銘指出，器官移植是目前末期腎臟病最有效的治療方式，但等到器官捐贈的機會不高，目前台灣器官捐贈制度開放配偶及五親等內親屬配對移植。

胡母說，「不擔心少了一顆腎，一定要救我的女兒」，重獲新生的胡小姐紅著眼眶，用母語感謝母親自越南搭機來台捐腎，2人在台上相擁而泣，氣氛感人。（編輯：施燕飛）1070823