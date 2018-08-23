中國：貿易磋商盼美理性 具體內容不便透露

（中央社記者繆宗翰北京23日電）美國23日再對中國160億美元產品加徵關稅。中國外交部發言人陸慷今天說，中方希望美方以理性務實態度，在進行中的貿易磋商談出好結果。至於磋商具體情況，中方不便透露。

中國外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答相關問題時說，為維護多邊貿易體制及捍衛自身正當權益，中方已經採取必要反制措施。

陸慷表示，中美正在華盛頓舉行貿易磋商，希望美方能與中方相向而行，本著理性和務實的態度，認真談出一個好的結果。

中國商務部新聞辦公室今天說，美方一意孤行，於8月23日在301調查項下對自中國進口的160億美元產品加徵25%關稅，明顯涉嫌違反世貿組織規則。對此，中方堅決反對，並「不得不繼續作出必要回擊」。中方將在世界貿易組織爭端解決機制項下就此徵稅措施提起訴訟。