黨內二度逼宮 澳總理滕博爾地位岌岌可危

滕博爾重要支持者財政部長柯曼（MathiasCormann）表示，滕博爾不再享有黨內多數支持，在2019年5月舉行下一次大選前，杜登是領導保守派政府的最佳人選。

滕博爾在21日黨魁改選中，以48票比35票險勝，暫時保住黨魁與總理職位。前內政部長杜登（PeterDutton）與幾名高階部長今天要求第2次投票。

面臨新一波領導權挑戰，滕博爾今天表示不會「向惡霸屈服」，如果自家政黨不相挺，他將退出政壇。

（中央社坎培拉23日綜合外電報導）澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）執政地位岌岌可危，幾名高階部長投靠對手之後，他今天宣布只要收到執政自由黨多數議員簽署的請願書，明天就會舉行第2次黨魁改選。

目前已有幾名部長遞出辭呈，這場領導危機迫使澳洲政府今天宣布，國會開始休會一直到9月為止。

滕博爾說，如果他收到43名自由黨議員簽署的請願書要求再次投票，他將在明天中午（台灣時間明天上午10時）召開黨內會議。一旦進行黨魁改選，他將不會擔任候選人。

澳洲媒體今天報導，國庫部長莫里森（ScottMorrison）可能出乎意料成為總理大位的挑戰者。莫里森一直是滕博爾的支持者，但是據報導他對總理一職長期懷抱野心。

前內政部長杜登出身警界，是右翼的保守派政治人物，他說已經掌握黨內議員席次，能把溫和派的滕博爾拉下台。（譯者：林宏翰/核稿：嚴思祺）1070823