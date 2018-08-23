貿易戰持續惡化 中國經濟成長面臨保6攻防

（中央社記者陳家倫上海23日電）中國將2018年經濟成長目標訂在「6.5%左右」，隨著美中貿易戰情況加劇，分析認為，若中國政府不進行任何干預，中國全年的經濟成長率可能下降至6%左右，但政府的手一定會介入。

儘管中國商務部副部長王受文目前正在美國進行貿易磋商，美中今天仍互相對價值160美元產品加徵25%關稅。此外，美國準備另對2000億美元中國產品加徵關稅，已於21日展開為期超過一週的公聽會程序。

中國經濟成長近年面臨下滑壓力，不僅2015年「保7」不成，今年3月的政府工作報告中也將2018年中國經濟成長率目標訂在「6.5%左右」，且未如2017年時提及「在實際工作中爭取更好結果」。