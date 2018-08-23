貿易戰持續惡化 中國經濟成長面臨保6攻防

（中央社記者陳家倫上海23日電）中國將2018年經濟成長目標訂在「6.5%左右」，隨著美中貿易戰情況加劇，分析認為，若中國政府不進行任何干預，中國全年的經濟成長率可能下降至6%左右，但政府的手一定會介入。
儘管中國商務部副部長王受文目前正在美國進行貿易磋商，美中今天仍互相對價值160美元產品加徵25%關稅。此外，美國準備另對2000億美元中國產品加徵關稅，已於21日展開為期超過一週的公聽會程序。
中國經濟成長近年面臨下滑壓力，不僅2015年「保7」不成，今年3月的政府工作報告中也將2018年中國經濟成長率目標訂在「6.5%左右」，且未如2017年時提及「在實際工作中爭取更好結果」。
截至目前為止，中國已經公布第1、2季的國內生產毛額（GDP）年增率分別為6.8%、6.7%。美國發起貿易戰，可能對步入「新常態」的中國經濟再度給予當頭一擊，並拖緩第3、4季的經濟成長表現。
華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波表示，如果政府沒有祭出任何手段，第3、4季的經濟成長率很可能低於6%，全年就是6%左右。但目前中國的財政與貨幣政策都在放寬，因此，第3、4季的經濟成長都會高於6%，全年則會在6.2%左右。
中國央行銀行貨幣政策委員會委員馬駿先前透過官方新華社指出，首輪500億美元規模的貿易戰會使中國的經濟成長率放緩0.2個百分點，但對經濟、行業和企業的影響「基本上已經被消化」。
陳波指出，儘管貿易占GDP比重越來越小，但是貿易對中國投資者的心理狀態影響很大，外貿出口還是中國經濟的「晴雨表」，因此不能光從小小的比例來看，影響可能擴及整個產業鏈，市場也會瀰漫悲觀情緒。
至於貿易戰會打多久，美國是否會繼續對2000億美元產品加徵關稅，陳波坦言，「鑰匙在美國手上」，中國的所有反制充其量只是「自我防衛」。
他表示，中國的反擊何時能打疼美國，大概到了年底美國就會慢慢為貿易戰付出成本，包括消費者物價指數（CPI）會上升、美元走強讓美國進出口情況更為失衡，屆時美方可能就會對貿易戰進行反省。（編輯：邱國強）1070823