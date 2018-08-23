租金之痛 分析：宣告中國軟階層社會來臨

文章說，國際社會對中產階級的定義各有不同，若依照年收入超過1萬1500美元計算，有國際媒體估計中國的中產階級人數已達2億2500萬人，更將在2020年超過歐洲中產階級總數。

英國金融時報（FT）中文網財經版主編徐瑾22日發文表示，北京租金近期突然暴漲的真實原因尚待更多探討，比起租金上漲的新聞本身，新聞背後的中產階級生存狀態更耐人尋味。

（中央社台北23日電）北京房屋租金最近突然暴漲，引發關注和討論，有分析說，租金上漲引起的中產階級生存狀態問題更耐人尋味，也揭示中國進入階層流動逐漸延滯的軟階層社會時代。

至於中國網上流行的中產階層條件，文章表示，不論是在一線城市有三套房或擁有1000萬美元財富，這些標準若在其他國家已足以被歸為富人，但在租金上漲面前，即使是年入人民幣數十萬元的中國白領或者中產階級，感受到的卻是「秋日寒風」。

文章分析，這並非中國的中產階級矯情，「他們的現金儲蓄比起國外中產好很多，但風險和不確定性始終讓他們如履薄冰」。

徐瑾認為，當下中國或許正在進入一個軟階層社會，最大特徵並非剛性的階層固化，而是階層流動的柔性壓抑，表現為階層向上通道變窄，向下的漏口卻真實存在。

文章說，當昔日知識改變命運或者創業帶來暴富的可能性退去，房產就成為階層的錨。有中國民眾表示，有沒有房子是個重要指標，看看各種社區地段的房價，甚至物業管理費的高低，就大致可歸納業主的「階層」。

這扁文章指出，中產階級難以安放的爆富夢想，構成過去中國社會的主要圖景。至於當前，軟階層社會來臨、機遇降低，中國中產的焦慮與彷徨倍增，無論從階層、財富還是個人安全感來說，現在是不進則退，以至退無可退的境地。（編輯：周慧盈/邱國強）1070823