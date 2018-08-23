推動環保金爐紙錢集中燒　減少空氣汙染腑肺清新

國民黨新竹縣長參選人楊文科今（23）日前往新埔褒忠義民廟上香祈福，並歡迎各界26日參加「2018全國義民祭在新竹縣」活動，同時也呼籲各界為我們居住的地球爭一口新鮮的空氣，力行紙錢集中燒，表示當選後將推動環保金爐補助，減少空氣汙染的環保政策。

楊文科以義民節、中元節同是闡揚先祖忠孝禮義，發揚推已及人的身體力行，尤其普渡的樂善好施，更要從慈悲的角度出發，人世間互敬互愛，珍惜萬物，尤其對居住的大地之母，更要心存感激，回饋奉獻。



▲楊文科表示將推動環保金爐補助政策，以都市寺廟優先，提供設施費用最高二分之一、最高金額40萬元的補助。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.23）