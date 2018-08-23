推動環保金爐紙錢集中燒　減少空氣汙染腑肺清新

國民黨新竹縣長參選人楊文科今（23）日前往新埔褒忠義民廟上香祈福，並歡迎各界26日參加「2018全國義民祭在新竹縣」活動，同時也呼籲各界為我們居住的地球爭一口新鮮的空氣，力行紙錢集中燒，表示當選後將推動環保金爐補助，減少空氣汙染的環保政策。
楊文科以義民節、中元節同是闡揚先祖忠孝禮義，發揚推已及人的身體力行，尤其普渡的樂善好施，更要從慈悲的角度出發，人世間互敬互愛，珍惜萬物，尤其對居住的大地之母，更要心存感激，回饋奉獻。
▲楊文科表示將推動環保金爐補助政策，以都市寺廟優先，提供設施費用最高二分之一、最高金額40萬元的補助。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.23）
他提到新竹縣推動紙錢集中政策逐年收取成效，提醒中元普渡燃燒紙錢若無良好通風環境，易形成不完全燃燒，產生多種有害污染物，使人體眼部器官及呼吸道產生不適，嚴重還可能導致急性支氣管炎或氣喘。
未來當選縣長後，楊文科將推動環保金爐補助政策，以都市寺廟優先，提供設施費用最高二分之一、最高金額40萬元的補助，同時須達一定效能的驗證。
事實上，在環保局推動宣導下，目前配合完成封爐寺廟10家、階段封爐寺廟9家、寺廟集中紙錢放處所31間(目標43間)、年度紙錢集中代燒40-50噸、以米代金數額發放2,000公斤(20間廟宇配合)、以功代金數額12,900（透過捐款給社福團體做公益的方式，來取代煉化紙錢之行為，發揮愛心捐助弱勢的功德迴向給祖先）
楊文科表示未來當選縣長積極宣導，邀請擴大寺廟參與，配合環保金爐政策，家戶在社區裡也請集中收集送往新竹南寮紙錢專用焚化爐代燒，家家好鄰居，腑肺好清新。