怒告王浩宇　陳學聖：你的監督對象是鄭文燦！

陳學聖下午3點持刑事告訴狀現身桃園地檢署按鈴遞狀控告王浩宇，他表示，王浩宇不經查證，公然在所屬服務處召開記者會，並在經營的粉絲專頁及電視節目直指他收受回扣，嚴重詆毀他的形象，經與委任律師溝通，正式依刑法第28條；第309條第1項、第2項；第310條第1項、第2項加重誹謗罪提告。

桃園市議員王浩宇22日指控國民黨桃園市長參選人陳學聖助理喬事收回扣，第一時間陳學聖即出面反駁指王是惡意栽贓、刻意抹黑，陳學聖今(23)日下午親自前往桃園地檢署按鈴遞狀控告王浩宇加重誹謗罪，並發表三點聲明自清，強調捍衛自己從政30年的名譽、並希望王浩宇「辭去市議員一職，且退出政壇」，對自己的言行舉止負責。

陳學聖提到，議員的職責是監督市府，但對於經發局副局長王允辰、市府顧問鄭義雄涉嫌收賄遭判刑，以及衛生局前副局長陳世璋、許景鑫遭桃檢依貪汙圖利罪嫌起訴等事，都未見王浩宇質疑市長鄭文燦指使收回扣，「該議員關心過嗎？是否也該懷疑市長?」

陳學聖說，「未來若王議員有任何的真憑實據，可直接向檢調單位舉發，我陳學聖一定會到案說明，不會有所迴避」，但他也強調，不想在不經查證的爆料中浪費社會資源，未來也不會隨之起舞。

陳學聖另發表三點聲明表示，今天的提告是為了捍衛自己從政30年的名譽，重申若他若如王所言收受回扣，會立即退出政壇、退出桃園市長選舉，但若王所言不實，「請王浩宇登報道歉同時宣布退出政壇。」



▲陳學聖強調捍衛自己從政30年的名譽、並希望王浩宇「辭去市議員一職，且退出政壇」，對自己的言行舉止負責。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.08.23）