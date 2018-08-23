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怒告王浩宇　陳學聖：你的監督對象是鄭文燦！

記者李春台／桃園報導2018/08/23 17:33
▲陳學聖今天下午親自前往桃園地檢署按鈴遞狀控告王浩宇加重誹謗罪，並發表三點聲明自清。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.08.23）
▲陳學聖今天下午親自前往桃園地檢署按鈴遞狀控告王浩宇加重誹謗罪，並發表三點聲明自清。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.08.23）

桃園市議員王浩宇22日指控國民黨桃園市長參選人陳學聖助理喬事收回扣，第一時間陳學聖即出面反駁指王是惡意栽贓、刻意抹黑，陳學聖今(23)日下午親自前往桃園地檢署按鈴遞狀控告王浩宇加重誹謗罪，並發表三點聲明自清，強調捍衛自己從政30年的名譽、並希望王浩宇「辭去市議員一職，且退出政壇」，對自己的言行舉止負責。

陳學聖下午3點持刑事告訴狀現身桃園地檢署按鈴遞狀控告王浩宇，他表示，王浩宇不經查證，公然在所屬服務處召開記者會，並在經營的粉絲專頁及電視節目直指他收受回扣，嚴重詆毀他的形象，經與委任律師溝通，正式依刑法第28條；第309條第1項、第2項；第310條第1項、第2項加重誹謗罪提告。

陳學聖提到，議員的職責是監督市府，但對於經發局副局長王允辰、市府顧問鄭義雄涉嫌收賄遭判刑，以及衛生局前副局長陳世璋、許景鑫遭桃檢依貪汙圖利罪嫌起訴等事，都未見王浩宇質疑市長鄭文燦指使收回扣，「該議員關心過嗎？是否也該懷疑市長?」

陳學聖說，「未來若王議員有任何的真憑實據，可直接向檢調單位舉發，我陳學聖一定會到案說明，不會有所迴避」，但他也強調，不想在不經查證的爆料中浪費社會資源，未來也不會隨之起舞。

陳學聖另發表三點聲明表示，今天的提告是為了捍衛自己從政30年的名譽，重申若他若如王所言收受回扣，會立即退出政壇、退出桃園市長選舉，但若王所言不實，「請王浩宇登報道歉同時宣布退出政壇。」


▲陳學聖強調捍衛自己從政30年的名譽、並希望王浩宇「辭去市議員一職，且退出政壇」，對自己的言行舉止負責。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.08.23）

關鍵字王浩宇陳學聖抹黑栽贓退出政壇鄭文燦
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