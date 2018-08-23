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娛樂

AV天后挺巨胸襲香港　見米老鼠秒變小粉絲

娛樂中心／綜合報導2018/08/23 17:38
▲「AV天后」明日花綺羅赴香港會粉絲。（圖／翻攝明日花綺羅IG , 2018.08.23）
▲「AV天后」明日花綺羅赴香港會粉絲。（圖／翻攝明日花綺羅IG , 2018.08.23）

有日本「AV天后」、「暗黑潮流女神」封號的29歲女優明日花綺羅，天使臉孔和魔鬼身材是許多男性心中的維納斯，「時尚衣Q」頗有個人風格的她，也被不少女性奉為穿搭指標，21日她赴香港會粉絲，她身穿低胸蕾絲蓬裙給盡福利，不僅數度倒奶展性感，還主動搭著民眾肩膀拍照，相當親民。


▲許多男粉絲爭相目睹明日花綺羅丰采。（圖／翻攝明日花綺羅IG , 2018.08.23）

據港媒報導，活動當天許多鄉民爭相目睹明日花丰采，主辦方嚴格限制粉絲只能「眼觀勿動手」，但親切的明日花拍照時主動搭著粉絲肩膀，面對媒體提問也有問必答，問到有台灣粉絲拿她當範本整容，她笑說日本也很多類似情况，幽默說自己曾在東京工作，卻有人說在大阪見到她，但明日花坦言不鼓勵粉絲這樣做。


▲明日花綺羅身穿低胸蕾絲蓬裙出席見面會。（圖／翻攝明日花綺羅IG , 2018.08.23）

身為男性的繆斯女神，問到最滿意自己身上哪個部位？她笑說很多人稱讚她的胸部，但她喜歡自己的手，難得到香港，明日花也趁空到迪士尼當觀光客，她在IG分享數張當天拍下的美照，其中幾張興奮與米老鼠、布魯托人型布偶合影，流露童心一面。


▲明日花綺羅興奮與米老鼠、布魯托人型布偶合影。（圖／翻攝明日花綺羅IG , 2018.08.23）

關鍵字明日花綺羅av女優迪士尼米老鼠
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