南北警合破車手集團　四分之一未成年攔阻逾500萬元

高市刑大偵八隊是偵辦一起車手案，發現源自於桃園地區開始深入追查，警方鎖定以20歲黃姓少年為首的車手集團，兵分多路前往嘉義彰化等地，再與被害人面交現場當場逮捕，員警表示集團內未成年的16歲的車手就有4人，全案先後共逮捕黃姓犯嫌等16名車手，目前已知被害人至少16人，損失金額高達1400餘萬元，警方偵辦期間有效攔阻數名被害人免遭受騙，金額亦高達500餘萬元。訊後分別移送橋頭、嘉義、彰化地檢署及高雄少年及家事法院、桃園少年法庭等偵辦。

高市警局刑警大隊偵八隊破獲車手詐騙集團，帶頭是僅有20歲的黃姓男子，集團中有四分之一未成年，被害人至少16人，被騙總額逾1400萬元，警方偵辦期間有效攔阻數名被害人免遭受騙，金額亦高達500餘萬元，全案擴大偵辦中。偵八隊隊長陳正仁23日表示，詐騙集團多以帳戶被盜用洗錢,要將存款取出存到指定帳戶為詐騙手法,還會偽造帳戶資料傳真取信被害人，期間共有16人遭詐騙，但也成功攔阻七、八人免遭詐騙五百多萬,全案訊後將16人移送偵辦。

高市刑大偵八隊22分隊指出，今年5月間與湖內分局查獲詐欺面交車手莊姓少年（17歲），成功阻止民眾被騙80萬元，由於車手來自桃園地區，遂與桃園市警蘆竹分局共組專案小組向上溯源追查該車手集團，並報請橋頭地方檢察署指揮偵辦，終於偵破以黃姓男子（20歲）為首等16人之詐欺車手集團。

警方調查，黃男自107年4月間起受詐欺機房指揮，提供其名下帳戶予詐欺集團，供被害人匯入並前往提領贓款，黃嫌另租屋招攬莊姓少年等人擔任旗下車手，並依詐欺集團指示前往各地向被害人面交取款或拿取被害人金融卡於桃園地區提領。

專案小組於偵辦期間，張姓車手於7月5日下午，於嘉義市向林姓被害人收取詐騙款時，被警方逮捕，成功阻攔被害人被騙81萬元，經詢被害人始得知日前已遭詐騙3次達156萬；同日另名陳姓、李姓車手2人於彰化市欲向黃姓被害人取款之際，亦當場遭埋伏員警逮捕，成功攔阻被害金額72萬元。黃姓被害人表示，日前已遭該詐欺集團訛詐5次，損失金額高達216萬元。

高市刑大偵八隊隊長陳仁正呼籲，如接獲來電聽到「身分遭冒用涉及刑案」、「電話幫你做筆錄」、「傳真公文」、「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙！有任何疑問請即撥打165反詐騙專線查。

