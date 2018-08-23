侍從日記曝光 日皇裕仁晚年掛心戰爭責任

小林安慰裕仁說：「戰爭責任只是一小部分人在講，大多數國民沒那樣講。從戰後復興到今日的發展，那只不過是過去歷史的一環，您別在意。」

1987年4月7日小林的日記記載，裕仁前一天對小林說：「工作減輕，活得細長（久）也無奈。只是看多、聽多難過的事罷了，兄弟等近親遭遇不幸、被追究戰爭責任。」

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本媒體報導，隨侍日皇裕仁晚年的侍從小林忍的日記曝光，1987年4月日記提到，85歲的裕仁說到被追究二次世界大戰戰爭責任。文史專家說，這本日記是昭和後半期的重要史料。

裕仁1987年4月29日在皇宮舉行的日皇生日宴上嘔吐退席，9月接受手術，一度身體恢復，但1988年9月吐血病倒，1989年1月7日逝世。

共同社取得已故小林忍的日記，報導裕仁晚年的心情。小林忍從1974年4月擔任裕仁的侍從，至2000年6月裕仁夫人香淳皇后逝世為止，26年中幾乎每日都寫日記。小林是香淳皇后的側近（身邊人士）。

1986年3月，日本共產黨眾議員正森成二在眾議院預算委員會上追究裕仁的戰爭責任說：「到底是誰發動那場無謀的戰爭，差點讓日本翻覆的？」當時的首相中曾根康弘與正森有一番激辯。

裕仁於1975年9、10月之間首度接受美國總統尼克森的邀請訪美，他在歡迎宴上致詞時提及「對於那場我深感哀痛的不幸的戰爭」。返國後，10月的記者會上，有人問他戰爭責任。

小林的日記記載，裕仁對訪美的成果失去信心。當時的侍從長入江相政告訴裕仁，低調訪美卻反而大大掀起美國的輿論，裕仁流著淚聽這番話。

小林的日記點出裕仁的心意與宮內廳幹部不同調。日記記載1980年5月27日，裕仁在皇宮舉辦晚宴宴請來訪的中國總理華國鋒的情況，寫道：「陛下想向對方表達對於中日戰爭的遺憾，但（宮內廳）長官、（宮內廳下主管禮賓的）式部官長說事到如今講也沒用，表示反對。」

從小林日記可看出小林當時對裕仁寄予同情。小林寫道：「那些在國際上具有重要意義的話語，右翼會反對，所以長官就制止，那未免太說不過去。應該讓陛下說出他自己的想法才對。」

對於小林的日記，日本的作家保阪正康表示，內容描寫著裕仁從帝王變為人的過程。作家半藤一利表示，從小林日記可窺出裕仁到最後還是認為有戰爭責任的。（編輯：郭中翰）1070823