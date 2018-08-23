社區座談「人客來坐聊」　候選人聽取地方心聲

鄭朝方表示，目前他的競選活動除日常行程之外，希望多跟民眾交流，用最直接的方式瞭解民眾最真實的感受與期待，因此除了客廳會，他也辦理「人客來坐聊」，就是希望讓民眾在下班之後，用輕鬆聊天的方式，讓親朋好友「相揪」到社區聚會所或廟口，有什麼問題、意見與期望，直接跟他分享。

新竹縣長參選人鄭朝方舉辦「人客來坐聊」社區型座談會，以每場兩百人的方式，於廟口、社區活動中心或開放式空間，協同民進黨議員與代表參選人，與民眾聚在一起談新竹縣政策；讓民眾能夠暢所欲言，用最直接、最快與最短的距離，與縣長參選人交換意見。許多民眾直呼：「一場不夠，需多辦幾場！」



▲鄭朝方舉辦「人客來坐聊」社區型座談會，與民眾聚在一起暢談縣政。（圖／鄭朝方陣營提供 , 2018.08.23）

鄭朝方特別解釋為何取名叫「人客來坐聊」也是經過一番思量，他指出「人客來坐聊」可以是華語、客語也能是台語，尤其是在鄉村地區，一般民眾下班之後，經常和鄰舍好友聚會聊天談地，許多優質、真實與實際政策產出與反省，都是在這個場域被大家討論出來。

鄭朝方也提到，過程中大大小小的問題都會被提出來，並且依著不同地區、年齡、職業別等社會角色，每一個人都有自己最深刻的疑問與建議，例如許多人提到停車的議題、公園整治、路燈明亮與運動場所等，鄭朝方打趣地提到：「如此的交談，新竹縣的大家真的凝聚了起來，許多累積已久的縣政議題都被提出，有些跟我比較熟識的朋友，只差沒有跟大家分享他們家如何解決誰洗碗筷的問題。」



▲鄭朝方（左）舉辦「人客來坐聊」社區型座談會，與民眾聚在一起暢談縣政。（圖／鄭朝方陣營提供 , 2018.08.23）

鄭朝方最後提到，「人客來坐聊」會持續的辦下去，也會以不同的形式將不同的職業別與不同地區的民眾凝聚起來，讓大家都有機會一起坐下來好好「聊聊」，他期待在這樣的日常與頻繁的互動中，凝聚出新竹縣最大的共識，並快速解決新竹縣大大小小的問題。