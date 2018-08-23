研調：Q3面板成本降幅有限 但售價反彈

（中央社記者潘智義台北23日電）集邦科技旗下研調機構WitsView最新報告指出，儘管第3季面板生產成本降幅不如預期，但電視面板價格已自7月開始反彈，資訊電子面板價格也多持平或小漲，可支撐獲利。

WitsView指出，以32吋電視面板為例，面板廠的現金成本約落在每片43至44美元，但第3季面板報價已回彈高過現金成本，65吋面板的現金成本大概在每片210至220美元，第3季報價目前至少也都還維持在每片230至240美元，多數面板廠第3季的獲利能力將可望優於第2季。

WitsView表示，第3季面板上游零組件供應商的降價幅度相對有限，但面板廠仍須攤提包含窄邊框機種、迷你發光二極體（Mini LED）以及噴墨印刷（Inkjetprinting）、有機發光二極體（OLED）等新技術所需的設備資本支出，因此第3季大尺寸面板整體生產成本的降幅預估僅約1至1.5%，相較第2季的2至2.5%幅度縮減。