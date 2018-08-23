研調：Q3面板成本降幅有限 但售價反彈

（中央社記者潘智義台北23日電）集邦科技旗下研調機構WitsView最新報告指出，儘管第3季面板生產成本降幅不如預期，但電視面板價格已自7月開始反彈，資訊電子面板價格也多持平或小漲，可支撐獲利。
WitsView指出，以32吋電視面板為例，面板廠的現金成本約落在每片43至44美元，但第3季面板報價已回彈高過現金成本，65吋面板的現金成本大概在每片210至220美元，第3季報價目前至少也都還維持在每片230至240美元，多數面板廠第3季的獲利能力將可望優於第2季。
WitsView表示，第3季面板上游零組件供應商的降價幅度相對有限，但面板廠仍須攤提包含窄邊框機種、迷你發光二極體（Mini LED）以及噴墨印刷（Inkjetprinting）、有機發光二極體（OLED）等新技術所需的設備資本支出，因此第3季大尺寸面板整體生產成本的降幅預估僅約1至1.5%，相較第2季的2至2.5%幅度縮減。
WitsView研究副理李志豪指出，面板上游驅動IC、偏光片等上游零組件旺季供應吃緊，由於中國面板廠新產能持續開出，玻璃基板用量因此增加，顯示玻璃廠商6代以上大世代線的切裂產能在對應上略顯不足。
李志豪說，面板上游偏光片則因大廠日東位於日本的工廠7月受到連日豪雨影響，生產以及運輸中斷數日，在旺季出貨調度不及；其他偏光片廠商在旺季也無法提供太多支援，導致整體偏光片在第3季同樣供給吃緊。
他認為，玻璃基板以及偏光片供給偏緊的狀況都可望在第4季獲得改善。驅動IC受到晶圓代工廠調整投片影響，上半年供貨一直有缺口，進入傳統旺季供應更顯得捉襟見肘，且預期吃緊狀況將持續到第4季。
李志豪表示，背光模組的相關零組件，包含光學膜以及LED等的價格已在相對低點，因此廠商在議價上也很難有讓步空間。（編輯：黃國倫）1070823