互聯網模式奏效！小米上市首發財報　海外營收狂漲

小米於 7 月在香港上市，首次公開發行募集資金 47 億美元，但此後小米的股價穩步下跌。該公司 22 日宣布 2018 年第二季財報，收入增長 68％ 達到 452 億人民幣，淨利潤為 146 億元人民幣。但引人注目的是其上市期間的重大管理成本，令該公司的營業虧損為 76 億元人民幣（約合 11 億美元）。同時為求首次公開募股（ IPO ），也令其成本增加。

第二季財報公開後，使該公司股價上漲 1.6％ ，但仍然離上個月達到的 21.55 港元高峰有些落差。



▲財報公布後，小米股價一度上揚。（圖／翻攝 HKG）

目前小米的大部分收入來自於智慧手機銷售，該公司表示本季度出貨量為 3200 萬台，較去年同期增長 44％ ，達到人民幣 305 億元（ 45 億美元），占所有收入的 67％ ，但值得注意的是，硬體銷售的毛利潤從去年的 8.7％下滑至 6.7％ 。

除手機外，其他智能產品包括電視和生活家電的銷售，額增長超過 100％，達到 1040 萬人民幣，是小米次大的收入來源。

互聯網服務是小米長期以來與其他手機品牌市場差異化的重要部門， CEO 雷軍曾在小米上市之際表示，小米是一間互聯網公司，而非單純手機製造商。此一部門的總銷售額每年增長 64％ ，達到人民幣 400 萬元。同時，小米近期開始將此一部門的重點放在中國大陸以外的市場上，每月高達 2.069 億活躍用戶成為物聯網業務大部分的收入來源。相較一年前 1.46 億用戶數成長飛速。

更廣泛地來看其全球化戰略，小米本季度收入的 36％來自中國大陸市場以外的地區，較去年增長 151％ ，主要來自印度。同時小米表示，印尼是當前東南亞最大的經濟體，最近其業務也擴展到了歐洲。

近期小米在印度發表首款 Pocophone 的子牌手機，以尋求額外營收增長。 Poco F1 提供了高規格的配置，價格低於 500 美元，走中低價位路線， Pocophone 於印度亮相後，本月將陸續在香港、法國和印尼等地上市銷售。