豪雨侵襲嘉縣開設災害應變中心　晚間停班停課

「熱帶性低氣壓影響，挾帶龐大雨量將侵襲中南部」，這次的氣象預報真準了！從今(23)日中午開始，台灣中南部由屏東開始，真下起了豪大雨，造成多處積水，高雄的大馬路上還可以行舟！嘉義地區也在豪大雨的範圍內，縣政府為做好萬全準備，嚴防豪雨成災，災害應變中心在下午1點時就開設，由秘書長顏旭明主持工作會報，並指示各局處單位全力做好預防工作，以維護縣民的財產安全，並宣布今天「晚上停班停課」。

縣府表示，根據中央氣象局提供的資料評估豪雨狀況，23日8點至24日8點預測24小時降雨量約70-300mm，水利署淹水災害預警顯示24日上午嘉義縣平原以西的鄉鎮可能會達二級淹水警戒，災防中心坡地災害預警顯示23日梅山鄉、阿里山鄉可能達黃色警戒，23日晚間至24日上午各山區鄉鎮可能達紅色警戒。

顏旭明在工作會報上，著重於防災整備，以預防性撤離、抽水機設置、預防性封橋封路、救災人力、兵力配置與待命、各鄉鎮市防災訊息快速通報為優先整備重點，同時也提醒同仁趁尚未降雨期間加強巡查，務必做到最佳狀態來抵擋豪雨侵襲。

縣府也提出呼籲，請民眾隨時注意最新氣象動態及雨勢，提早因應防災準備，勿前往山區、河川及危險海域從事戲水、衝浪等戶外活動，遇到災害情況，請立即撥打119；有關詳細路況資訊，可洽公路總局五工處05-2592426或05-2592427查詢。