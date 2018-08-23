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中央社

騰訊馬化騰：中美貿易摩擦 企業要學打逆風球

中央社2018/08/23 17:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北23日電）中國網路商騰訊董事會主席馬化騰今天表示，網路行業受到中美貿易摩擦等因素影響，應該要學會打逆風球和跑馬拉松，並投入基礎研究，現在是「政企學研一起努力來改變現狀的時候了」。

雷鋒網報導，首屆中國國際智慧產業博覽會今天在重慶開幕，馬化騰發表演講，並宣布騰訊西南總部將落地重慶，今年內建成。

馬化騰說，過去這4個月，中美貿易摩擦等因素給網路科技業帶來了一些影響。在新的形勢下，如何發展數位技術和智慧產業，首先要學會打「逆風球」，也就是穩住陣腳、頂住壓力，把手頭的每一個球打好，緊緊抓住轉型升級的發展軌道。

他說，中國在很多領域與歐美同行相比，仍然有不小的差距。中美貿易摩擦「不但讓我們更清醒地看到了這一點，而且還對全球科技行業的協同創新帶來影響，甚至開始動搖過去20年全球科技行業繁榮發展的基礎。」，因此中國企業不得不在這股全球化的逆風中前行。

馬化騰認為，數位化進程不可能一步到位，企業需要發揚「數位工匠精神」，從外到內打磨每一個細節的改進，而不是熱衷概念炒作。對於網路與科技行業的從業者來說，每個人都要做好跑下一場馬拉松的準備。

他呼籲投入基礎研究，因為中國的基礎研究仍然薄弱，獨到的創新不多，「現在是我們政企學研一起努力來改變現狀的時候了」。

馬化騰說，讓科學家得到應有的尊重、打通基礎研究和技術創新銜接的綠色通道，這些是他最近思考比較多的問題。（編輯：張淑伶/邱國強）1070823

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