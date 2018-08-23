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亞運／我國體操首面獎牌　唐嘉鴻地板奪銀、李智凱第4

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/23 17:46
▲唐嘉鴻奪銀。（圖／中華奧會提供）
▲唐嘉鴻奪銀。（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，今(23)日男子體操個人項目由地板決賽率先開戰，在去年台北世大運與獎牌擦身而過的唐嘉鴻，今日決賽力退中國、哈薩克選手拿下銀牌，這也是我國亞運體操首面獎牌，而「鞍馬王子」李智凱僅差0.275分掉到第4。


▲唐嘉鴻奪銀。（圖／中華奧會提供）

唐嘉鴻在去年競技體操世界盃奪下地板項目的金牌，可惜台北世大運以0.058分之差第4名作收。此次亞運，唐嘉鴻狀態相當不錯，預賽在地板項目繳出14.450分排在第2，僅低於菲律賓選手Carlos Edriel Yulo 0.05分。


▲唐嘉鴻奪銀。（圖／中華奧會提供）

今日決賽，唐嘉鴻跳出14.425分，一度領先群雄，可惜倒數第二個出場的南韓選手Kim hansol跳出14.675分，擠下唐嘉鴻摘下金牌。


▲唐嘉鴻奪銀。（圖／中華奧會提供）

李智凱在預賽取得13.900分，排在第9，決賽替補1，最後因日本 Shogo Nonomura退賽挺進決賽，今日，除了最後結尾有小失誤外，過程都不錯，拿下13.950分排第３，不過壓軸登場的中國林超攀繳出14.225分擠下李智凱奪銅。


▲亞運中華競技體操男子代表隊，「鞍馬王子」李智凱(右三)。（圖／取自李智凱臉書）

關鍵字亞運體操唐嘉鴻李智凱
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