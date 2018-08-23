NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

迎花博美化市容景觀　中市環境改造競賽開跑

記者金武鳳／台中報導2018/08/23 19:36
▲台中市副市長林依瑩偕同環保局，23日宣佈迎花博環境改造競賽開跑（圖／台中市政府提供）
▲台中市副市長林依瑩偕同環保局，23日宣佈迎花博環境改造競賽開跑（圖／台中市政府提供）

迎接花博，台中市政府環保局舉辦「環境改造競賽」，號召市民以綠化或彩繪方式美化家園，還可以參加競賽，每一里最高可獲8 萬元補助，即日起至9月28日開放申請。副市長林依瑩籲請市民動手改造生活環境，合力打造台中市成為最整潔美麗城市。

環保局今(23)日在台灣大道市政大樓舉辦「環境改造競賽」記者會，副市長林依瑩、環保局長白智榮等人共同邀請民眾美化環境。另外，連日天雨不歇，環保局同步宣布即日起為「登革熱防治週」，除了加強區里環境清潔及環境用藥外，也呼籲「全民清水桶，一里一百桶、桶桶（統統）保平安」，希望台中市每里至少將一百桶的積水容器清除，並落實積水容器「巡、倒、清、刷」四動作，清除病媒蚊孳生源，遠離登革熱威脅。

林依瑩表示，世界花卉博覽會將於11月3日起在台中市登場，希望透過「環境改造競賽」，讓花博不只展在后里、豐原、外埔三個園區，而是在台中遍地開花，讓社區也有小花博，也歡迎各地旅客到台中逛花博，感受在地人情味。

林依瑩說，除了透過「環境改造競賽」鼓勵社區美化環境，市府即日起也推動「登革熱防治週」，呼籲市民隨手倒掉積水容器，不僅提升環境品質，也能做到登革熱防疫。

環保局指出，申請「環境改造競賽」的公共空間需達100平方公尺以上，分為「競爭組」及「一般組」，競爭組部分，每區公所可推薦轄內1個里參賽，最高可補助8萬元；一般組則每1里可透過公所申請1案，每案最高可補助2萬元。最後經過競賽評選獲獎的單位，還可獲得加碼補助。更多詳細資訊請上網站 https://www.epb.taichung.gov.tw/1065788/post  查詢。

 

關鍵字環保局環境改造競賽林依瑩登革熱病媒蚊
李倩萍、羅文崇質疑美術館搶動工陳建仁視察雲林農業觀光　肯定成效

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan