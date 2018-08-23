迎花博美化市容景觀　中市環境改造競賽開跑

環保局今(23)日在台灣大道市政大樓舉辦「環境改造競賽」記者會，副市長林依瑩、環保局長白智榮等人共同邀請民眾美化環境。另外，連日天雨不歇，環保局同步宣布即日起為「登革熱防治週」，除了加強區里環境清潔及環境用藥外，也呼籲「全民清水桶，一里一百桶、桶桶（統統）保平安」，希望台中市每里至少將一百桶的積水容器清除，並落實積水容器「巡、倒、清、刷」四動作，清除病媒蚊孳生源，遠離登革熱威脅。

迎接花博，台中市政府環保局舉辦「環境改造競賽」，號召市民以綠化或彩繪方式美化家園，還可以參加競賽，每一里最高可獲8 萬元補助，即日起至9月28日開放申請。副市長林依瑩籲請市民動手改造生活環境，合力打造台中市成為最整潔美麗城市。

林依瑩表示，世界花卉博覽會將於11月3日起在台中市登場，希望透過「環境改造競賽」，讓花博不只展在后里、豐原、外埔三個園區，而是在台中遍地開花，讓社區也有小花博，也歡迎各地旅客到台中逛花博，感受在地人情味。

林依瑩說，除了透過「環境改造競賽」鼓勵社區美化環境，市府即日起也推動「登革熱防治週」，呼籲市民隨手倒掉積水容器，不僅提升環境品質，也能做到登革熱防疫。

環保局指出，申請「環境改造競賽」的公共空間需達100平方公尺以上，分為「競爭組」及「一般組」，競爭組部分，每區公所可推薦轄內1個里參賽，最高可補助8萬元；一般組則每1里可透過公所申請1案，每案最高可補助2萬元。最後經過競賽評選獲獎的單位，還可獲得加碼補助。更多詳細資訊請上網站 https://www.epb.taichung.gov.tw/1065788/post 查詢。