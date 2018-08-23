鐵路穀倉違法囤置煤灰　不肖業者承租移送法辦

隸屬鐵路局貨運服務總所的斗南散裝倉庫，經相關單位追查台塑石化股份有限公司及麥寮汽電股份有限公司燃煤飛灰等廢棄物流向時，查獲由業者承租做為非法廢棄物貯存，堆置高達8,719.5噸的燃煤飛灰，除依違反廢棄物清理法告發處分外，另涉犯違反廢棄物清理法第46條及第48條行政刑罰部分，則移送雲林地方檢察署依法偵辦。

雲林地檢署檢察官吳文城指揮法務部調查局雲林縣調查站、內政部警政署保安警察第七總隊、雲林縣警察局斗南分局，配合行政院環境保護署、雲林縣環保局、彰化縣環保局，追查台塑石化股份有限公司及麥寮汽電股份有限公司燃煤飛灰等廢棄物流向時，查獲○○環保服務有限公司雲林分公司（廢棄物再利用業者）向交通部臺灣鐵路管理局承租斗南鐵道穀物倉庫，將具有歷史價值之鐵道倉庫，非法作為廢棄物貯存堆置設施使用。