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義民祭國際學生交流作品驚艷　台日首度友誼賽成績揭曉

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/23 19:17
▲楊智翔創作以「豬獅大吉」為主題、並邀集日本與新竹縣二地四所高中學子共同繪製的巨型神豬亮相。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.23）
▲楊智翔創作以「豬獅大吉」為主題、並邀集日本與新竹縣二地四所高中學子共同繪製的巨型神豬亮相。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.23）

新竹縣義民祭首創的創意彩繪神豬比賽舉辦至今已邁入第9年，以趣味性、環保及藝術創作方式，推廣義民信仰精神及價值；新竹縣長邱鏡淳表示，今年更是首例邀請國際學生日本高知縣高知南高校與新竹縣內高中職包括義民中學、忠信高中、內思高工等在地學校舉辦友誼賽，進行彩繪神豬的觀摩交流，希望透過活動的舉辦提供雙方國際交流學習平台。

本次透過兩天即興創作競賽，作品各具特色，在主題、形式、美感與客家文化兼具的評審標準下，得獎名次如下：最優秀金獎--義民中學B組、新竹縣長獎--日本高知縣高知南高校、創意優秀獎--內思高工、優勝獎三名則分別為義民中學A組、義民中學C組、忠信高中。


▲義民祭創意彩繪神豬比賽，首度邀請日本高校與新竹縣內高中職學子交流舉辦友誼賽。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.23）

新竹縣政府也特地邀請彩繪神豬常勝軍楊智翔創作以「豬獅大吉」為主題的巨型神豬，並邀集日本與新竹縣二地四所高中共同繪製，今(23)日首度亮相，巨型神豬將於26日義民廟廣場現場參與「2018全國義民祭在新竹縣」活動。

文化局長張宜真表示，舉辦9年的創意彩繪神豬比賽作品今年更加豐富多元，參賽作品總計600多件。一般組競爭激烈，經典神豬樣式多、神聖性、創意主題、形式、裝飾客家典故、肌理觸覺感，前20名各具特色，獨創而具驚奇感。前三名得獎名單分別如下：特等獎「豬世太平‧藍瓷再現」，作者許偉倫，獎金五萬元，風格清新，客家藍染衣衫美化，神豬神聖純白，令人視覺美感耳目一新；頭等獎「鳳令玉旨 祈福六堆」作者陳忠献、童品祥，獎金三萬元，圖像集合吉慶語彙，創造構成組合豐盛富足；二等獎「豬突狶勇士」作者游于葶，獎金二萬元，剛強有力，色彩集合大地色調、豪邁勇猛。優選 7 名，獎金 5 千元；佳作 10 名，獎金 2 千元。


▲新竹縣長邱鏡淳為參加創意彩繪神豬比賽獲獎同學頒獎典禮。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.23）

義民祭彩繪神豬裝置藝術展即日起至9月1日在新竹縣縣史館盛大展出，現場多達150隻大大小小的彩繪神豬，結合祭典區芎林的文化資產「方口獅」也搬進了展覽館內，讓彩繪神豬多了方口獅的陪伴，更是讓展覽場生氣勃勃，展現「諸事大吉 豬獅大吉」。

關鍵字彩繪神豬義民祭方口獅新竹縣高知
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