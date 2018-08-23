義民祭國際學生交流作品驚艷　台日首度友誼賽成績揭曉

新竹縣義民祭首創的創意彩繪神豬比賽舉辦至今已邁入第9年，以趣味性、環保及藝術創作方式，推廣義民信仰精神及價值；新竹縣長邱鏡淳表示，今年更是首例邀請國際學生日本高知縣高知南高校與新竹縣內高中職包括義民中學、忠信高中、內思高工等在地學校舉辦友誼賽，進行彩繪神豬的觀摩交流，希望透過活動的舉辦提供雙方國際交流學習平台。

本次透過兩天即興創作競賽，作品各具特色，在主題、形式、美感與客家文化兼具的評審標準下，得獎名次如下：最優秀金獎--義民中學B組、新竹縣長獎--日本高知縣高知南高校、創意優秀獎--內思高工、優勝獎三名則分別為義民中學A組、義民中學C組、忠信高中。