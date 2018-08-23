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自住客撐盤 新承做房貸利率再創史上次低

中央社2018/08/23 17:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行公布7月5大行庫新承做房貸新台幣411.5億元，較上月微減，房貸利率也降至1.620%，續創史上次低；央行官員表示，房市自住買盤居多，是抑低貸款利率的主要因素。

央行今天公布今年7月國內5大銀行新承做放款加權平均利率為1.457%，較上月上升0.156個百分點，主因是週轉金及資本支出貸款利率上升所致；不過購屋貸款的金額與利率雙雙下滑，房貸利率更較上月續減0.004個百分點、降至1.620%。

5大銀行為台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行以及第一銀行，合計承做房貸比重約占全體銀行4成左右，因此，5大銀行的購屋貸款新承做放款情形又被視為房市風向球。

央行經研處副處長吳懿娟說明，房市現在買盤以自住客居多，除了青年安心成家貸款本身利率就較優惠，各家銀行也都努力爭取優質客戶，只要客戶信用不錯、還款能力夠，就會給較優惠的利率，這也是購屋貸款利率維持低檔的關鍵因素。

吳懿娟進一步指出，銀行努力爭取優質客戶的原因不只是著眼房貸業務，因為房貸有擔保品、是比較安全的貸款，如果銀行藉此爭取到優質客戶，未來也有機會承做該客戶其他財富管理業務。

至於銀行爭搶房貸業務，是否會提高風險，吳懿娟認為，金管會表態十分注意逾放比偏高的銀行風險控管能力，銀行自己也會留意相關風險，目前不需要過於擔心。

觀察7月六都買賣移轉棟數年增率，雙北市均有3成的漲幅，六都整體買賣移轉棟數則年增15.3%。

媒體詢問，由於8月邁入農曆的鬼月，雙北市及六都7月買賣移轉棟數有顯著上升，是否是買方想避開鬼月、提前消費所致；吳懿娟表示，仍得觀察，但不排除有這個可能。（編輯：張均懋）1070823

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