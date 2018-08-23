NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
工商快訊

廣編／抗老聖品冰河極地植物幹細胞　可在台灣大量培育

本報訊2018/08/23 18:00
▲創辦人謝東明先生與日本研發團隊合照。（圖／公關照片）
▲創辦人謝東明先生與日本研發團隊合照。（圖／公關照片）

面膜一直是台灣愛美女性的保養聖品，台灣人愛敷面膜出了名，一年可以敷掉超過一億五千萬片，市場商機一年上看四十億台幣；更是許多觀光客來台必敗的伴手禮。然而市場上面膜千百種，不論是台灣品牌、進口大宗的韓、日、歐美等，一片面膜價格從幾十元到數百元甚至是上千元新台幣都有；每個品牌標榜的功效大同小異，但是哪一個品牌真的能名符其實呢? 相信許多消費者面對琳瑯滿目的選擇也相當困擾。

在「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」原料中，值得一提的是，研發團隊不僅踏遍世界各極酷地帶尋找，終發現從瑞士阿爾卑斯山脈的石竹珍珠花，提取的「冰河植物幹細胞」其嗜極植物的頑強生存潛能，得以轉移至人類的皮膚細胞，保護肌膚細胞應對日常環境的挑戰，從而延緩衰老；以及極為罕見的阿爾卑斯山「極地雪藻」，高效抗老化原料，保護及活化皮膚細胞中的長壽因子，增強抗衰老基因Klotho，這兩種原料極為稀有並且取得不易，因此EME研發團隊透過創新技術--「PhytoCellTec™技術」，可大量人工培育此兩種極地植物，同時與台灣農業委員會選拔及輔導的中華民國傑出農民協會(神農獎)簽約合作，計劃長期採用台灣在地艾草與玫瑰等原物料，最後透過獲得美國專利保護的生產技術製造，終於突破傳統技術的限制，推出此一重大革命性的商品。對於「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」品牌的上市，創辦人謝東明先生在記者會上表示：「很高興能夠促成神農獎跟日本合作成立新的技術，希望大家多支持農會，讓農會發揮、把最好的原料做成最好的商品。」

對於市售保養品最容易引發的化學添加疑慮，EME研發團隊特地針對「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」，提出「六不一沒有」無任何化學添加宣言。「六不」包括不添加市售面膜最容易有的防腐劑、人工色素、酒精、礦物油、螢光劑、香精，以及「一沒有」--產品內絕對沒有各種化妝品違禁成分。此項宣言無疑是為市場打了一劑強心針，面膜產品也能做到無任何化學添加，希望未來在五花八門的面膜市場上，消費者能有更多安心的選擇。「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」將以高品質、中價位打入市場。在各大網路平台、美容沙龍店、藥局、美髮院、阿爸手工餅店門市均有販售。

遊戲廣告大手筆用電影規格拍攝廣編／跟著凱蒂貓提著雨傘包

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan