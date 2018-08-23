廣編／抗老聖品冰河極地植物幹細胞　可在台灣大量培育

面膜一直是台灣愛美女性的保養聖品，台灣人愛敷面膜出了名，一年可以敷掉超過一億五千萬片，市場商機一年上看四十億台幣；更是許多觀光客來台必敗的伴手禮。然而市場上面膜千百種，不論是台灣品牌、進口大宗的韓、日、歐美等，一片面膜價格從幾十元到數百元甚至是上千元新台幣都有；每個品牌標榜的功效大同小異，但是哪一個品牌真的能名符其實呢? 相信許多消費者面對琳瑯滿目的選擇也相當困擾。

在「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」原料中，值得一提的是，研發團隊不僅踏遍世界各極酷地帶尋找，終發現從瑞士阿爾卑斯山脈的石竹珍珠花，提取的「冰河植物幹細胞」其嗜極植物的頑強生存潛能，得以轉移至人類的皮膚細胞，保護肌膚細胞應對日常環境的挑戰，從而延緩衰老；以及極為罕見的阿爾卑斯山「極地雪藻」，高效抗老化原料，保護及活化皮膚細胞中的長壽因子，增強抗衰老基因Klotho，這兩種原料極為稀有並且取得不易，因此EME研發團隊透過創新技術--「PhytoCellTec™技術」，可大量人工培育此兩種極地植物，同時與台灣農業委員會選拔及輔導的中華民國傑出農民協會(神農獎)簽約合作，計劃長期採用台灣在地艾草與玫瑰等原物料，最後透過獲得美國專利保護的生產技術製造，終於突破傳統技術的限制，推出此一重大革命性的商品。對於「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」品牌的上市，創辦人謝東明先生在記者會上表示：「很高興能夠促成神農獎跟日本合作成立新的技術，希望大家多支持農會，讓農會發揮、把最好的原料做成最好的商品。」