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旺季發威 7月批發、零售、餐飲營業額同創歷年同月新

鉅亨網2018/08/23 17:56
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經濟部統計處今 (23) 日公布 7 月批發業營業額 8788 億元，零售業 3500 億元，餐飲業 400 億元，都創下歷年同月新高，累計前 7 月也是歷年同期新高；預估 8 月批發業進入電子零組件備貨旺季，加上國際油價及鋼價續居高檔，有利推升營業額續增。

7 月批發業營業額 8788 億元，月增 0.9%，經季節調整增加 1.6%，年增 4.7%，其中機械器具批發業年增 5.8%，主因進入手機備貨旺季，通訊晶片、記憶體等電子零組件需求強勁，為主要貢獻來源。

食品、飲料及菸草批發業年增 9.9%，主因水產品外銷增加、菸價較上年同月上漲及進入中元節鋪貨旺季所帶動；建材批發業年增 9.1%，主因鋼品外銷價量齊揚；化學批發業年增 9.2%，主因塑化產品價格上漲及需求活絡。 

食品飲料及菸草、建材、化學等批發業受需求增溫及產品價格上揚影響，年增幅度都逾 9%，展望 8 月，批發業進入電子零組件備貨旺季，加上國際油價及鋼價續居高檔，有利推升營業額續增，但去年基數已高，增幅將放緩；累計今年前 7 月批發業營業額 5 兆 8752 億元，年增 4.4%。

零售業：年增 3.2%，其中燃料零售業因油價較上年同月上漲，致年增 24.3%；便利商店因展店及消暑新品熱銷，年增 8.5%；無店面零售業因電競、3C、暑假旅遊商品熱銷，年增 8.3%。

資通訊及家電設備零售業則年減 6.2%，主因冷氣買氣提前及手機銷售下滑所致。展望 8 月份，零售業因逢中元普渡、父親節及情人節送禮商機，預期將帶動食品飲料、綜合商品、無店面零售等業績成長，惟車市進入民俗月之銷售淡季，恐抵銷部分成長力道。

零售業 7 月營業額為 3500 億元，月增 1.3%，經季節調整後減少 0.7%，年增 3.2%，其中綜合商品零售業年增 3.8%；燃料零售業年增 24.3%，主因油價較去年同期上漲；家庭器具及用品零售業年增 4.3%，主因業者積極拓展電子商務挹注營收。

無店面零售業年增 8.3%，主因電競及 3C 產品熱銷、暑假出遊相關商品買氣提升，加上促銷活動推升業績；藥品及化粧品零售業因展店及彩粧新品促銷，年增 4.5%；資通訊及家電設備零售業則因消暑家電買氣較往年提前，加上通訊費率優惠方案結束，衝擊高階手機買氣，年減 6.2%。

綜合商品零售業年增 3.8%，其中百貨公司年增 0.7%；超級市場受惠展店效益，加上集點換購活動，年增 3.2%；便利商店因消暑新品熱銷，加上中元節及中秋節預購商機，年增 8.5%；量販業年增 0.5%；其他綜合商品零售業則因進入暑假旅遊旺季，帶動免稅店業績成長，年增 4.2%。

展望 8 月，零售業因逢中元普渡、父親節及情人節送禮商機，預期將帶動食品飲料、綜合商品、無店面零售等業績成長，但車市進入民俗月之銷售淡季，恐抵銷部分成長力道；累計前 7 月零售業營業額 2 兆 4458 億元，年增 4.5%。

7 月餐飲業營業額 400 億元，月增 1.2%，經季節調整後減少 0.4%，年增 3.5%，其中餐館業因逢世足賽商機及業者推出限定餐點及新品吸引消費，年增 3.3%；飲料店業因展店及天熱帶動飲品需求，年增 5.8%。

展望 8 月，餐飲業受惠暑假旅遊旺季、父親節及情人節聚餐商機，預期營業額將續呈增勢；累計前 7 月餐飲業營業額為 2756 億元，年增 4.5%。

根據受查廠商對 8 月營運看法，按家數計算的動向指數批發業為 49.5、零售業為 50.5、餐飲業為 51.2；按營業額計算的動向指數批發業為 50.0、零售業為 53.7、餐飲業為 66.5。

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