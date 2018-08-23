恒大健-DR飆上2835元 創台股第2高價

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股近來人氣低迷，卻有一檔股票強勢飆漲，恒大健-DR今天攻上漲停價新台幣2835元，坐穩台股股后寶座，成為股王大立光之後第2高價股。
恒大健-DR為中國首富、中國最大地產商恒大集團董事長許家印旗下恒大健康來台掛牌的存託憑證。今年來因香港掛牌的主體恒大健康在港股一路推高，今天以港幣14.72元作收，創下掛牌來新高價，累計今年來漲幅達376%，因而帶動恒大健-DR的股價同創掛牌來新高，今年來漲幅也有約356%。
恒大健-DR今天雖然創下2835元的高價，但股性極冷、市場知名度不高。從成交量來看，恒大健-DR今天成交19張，為3月2日以來逾5個半月的最大量；自7月3日以來僅有11個交易日有成交紀錄，期間單日成交量均不超過2張；去年12月下旬至今年3月初，更有逾2個月沒有任何成交的情況。
恒大集團董事長許家印因在香港掛牌的恒大集團股價暴漲，讓他於2017年底登上中國胡潤百富榜首富，以人民幣2900億元（約新台幣1.3兆元），超越騰訊馬化騰與阿里巴巴馬雲的人民幣2500億元、2000億元資產，是中國歷年來財富最高的首富。
今年推動恒大健股價一波強勁飆漲的力量來自於恒大健跨足電動車產業。今年6月底，恒大健以港幣67.5億元（約新台幣263.25億元）收購香港時穎公司，間接持有美國電動車廠Faraday Future（法拉第未來）45%股權，成為其最大股東，集團營運版圖再度擴大。
恒大健康產業集團前身為新傳媒集團控股，1999年6月Top Queen為出版「新假期」雜誌而成立，主要營運地在香港，在香港從事發行及市場推廣華文周刊雜誌。2015年2月，恒大地產收購新傳媒74.99%股權，成為公司的控股股東，並於2015年4月20日更名為恒大健康。
恒大健康主要於香港從事出版書刊及雜誌、數碼業務、版權持有及持牌業務，以及於大陸從事整形外科、抗衰老及其他健康服務。截至2017年，醫療美容及健康管理收入已達營運的80%比重。（編輯：張良知）1070823