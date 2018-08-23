恒大健-DR飆上2835元 創台股第2高價

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股近來人氣低迷，卻有一檔股票強勢飆漲，恒大健-DR今天攻上漲停價新台幣2835元，坐穩台股股后寶座，成為股王大立光之後第2高價股。

恒大健-DR為中國首富、中國最大地產商恒大集團董事長許家印旗下恒大健康來台掛牌的存託憑證。今年來因香港掛牌的主體恒大健康在港股一路推高，今天以港幣14.72元作收，創下掛牌來新高價，累計今年來漲幅達376%，因而帶動恒大健-DR的股價同創掛牌來新高，今年來漲幅也有約356%。

恒大健-DR今天雖然創下2835元的高價，但股性極冷、市場知名度不高。從成交量來看，恒大健-DR今天成交19張，為3月2日以來逾5個半月的最大量；自7月3日以來僅有11個交易日有成交紀錄，期間單日成交量均不超過2張；去年12月下旬至今年3月初，更有逾2個月沒有任何成交的情況。