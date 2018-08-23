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中央社

台股短線大漲不易 投信點名2大因素

中央社2018/08/23 17:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）台股雖連漲5個交易日，但卻尚未擺脫年線10783點，投信表示，外資對台股的賣壓以及部分電子股成長動能不如預期，讓指數短線要大漲不易。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，加權指數自11100點下跌至10700點，回檔僅約400點、跌幅不算大，但部分指標個股跌幅高達5成，即使發布業績利多亦不漲反跌，反映市場信心不足；加上今年以來外資對台股賣超逾新台幣2600億元，不若去年一路偏多操作，與新台幣匯率趨貶有關，後續觀察美國聯邦準備理事會(Fed)態度以及外資動向。

劉彥伯指出，受惠全球景氣復甦，美國經濟成長力道強勁，台灣經濟成長率(GDP)也獲得上修，但與亞洲其他國家相比，台灣經濟成長力道仍相對較弱；加上美國科技大廠財報好壞參半，台廠供應鏈走勢將分化，中國大陸智慧手機市場成長放緩，不利台廠，半導體業短線動能不如原先預期，也讓目前電子股缺乏主流。

由於短線上不確定因素升高，劉彥伯認為，台股以選股區間操作為主，持續看好第4季需求依然強勁的網路伺服器相關個股，以及明年將積極布建的5G基礎建設受惠股；熱門族群的被動元件需求仍強，本益比也普遍在10倍以下，且股價已先行大幅下修，再跌空間有限，後續待季營收公佈後，有機會回穩。（編輯：郭萍英）1070823

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