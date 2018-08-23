三大法人轉買23億元 外資、投信搶進中大型股 多方

台股加權指數今 (23) 日在亞股中表現並不弱勢，終場收在最高位置 10863.13 點，惟成交值持續縮至千億元之下，來到 998 億元，所幸三大法人再度轉為買超共 23.42 億元，其中，外資買超 32.43 億元，投信買超 1.24 億元，且皆積極拉抬中大型個股，顯示不看淡後市，僅自營商賣超 10.25 億元。

外資再度轉賣為買，加上投信連 7 個交易日呈現買超，為台股多方持續增添人氣。

從三大法人布局的內容來看，外資開始加碼中大型個股，並出脫反向 ETF 和連結陸股的 ETF，顯示看待後市偏多；而投信同樣積極加碼中大型股，惟仍賣超部分大型電子股，與外資對作，使盤勢仍有一定的壓力。