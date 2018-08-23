斗南鐵道倉庫藏煤灰 雲檢移送6人偵辦

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）具有歷史價值的斗南鐵道倉庫，原本用來貯存稻穀，卻被不肖之徒堆置會造成汙染的煤灰，雲林檢方今天宣布偵破不法集團，將環保公司、台鐵退休人員共6人依法移送偵辦。

雲林地檢署發布新聞，檢方追查台塑石化公司及麥寮汽電共生公司燃燒後煤灰等廢棄物流向，查獲一家廢棄物再利用的環保公司雲林分公司，承租台鐵斗南站具有歷史價值、原本貯存稻穀的鐵道倉庫，非法堆置煤灰達8719.5公噸。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢方指揮環保署環境督察總隊、雲林、彰化環保局等，昨天聯合稽查位在彰化的清潔公司、環保公司及環保公司雲林分公司，查獲不法行徑。