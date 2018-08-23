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娛樂

Selina也追《延禧攻略》　早洩S.H.E合體開唱

娛樂中心／綜合報導2018/08/23 18:06
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S.H.E將於9月11日舉辦《S.H.E十七音樂會》，Selina今（23）日出席公益活動時，透露屆時表演歌曲超過百首，大家深陷選歌障礙中，可是Ella很貪心，不斷加歌，礙於流程考量，真的很難做取捨；而Selina還說近期彩排時，勁寶有到現場探班，學著媽媽喊加油的萌樣，讓三人融化。

Selina近期與Hebe、Ella為了音樂會努力彩排練習，當練唱吳青峰為她們寫的〈十七〉時，出道17年的回憶瞬間湧上，回想過去360天都在工作的日子，因壓力太大還長了疔子。而彩排時，勁寶也有去探班，他還學著媽媽喊「加油」，萌樣融化自己，問他「Nana阿姨在哪？」，他也會指著自己，笑說像被皇上欽點，相當開心。


▲Selina（左二）出席公益活動擔任一日店長。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.23）

她們音樂會門票開賣就秒殺，苦無門票的粉絲希望她們能辦大型演唱會，Selina表示，除了歌迷，家人與成員也有此想法，所以有在規畫，但合體時間仍要看大家的工作安排，透露「應該不會太晚」，搞笑說因為體力有限，不會讓大家等太久。

而近期《延禧攻略》正夯，Selina也是忠實觀眾之一，透露昨天還追劇到凌晨，也遺憾未演過一部宮廷劇，自虧：「我現在這年紀只能演容嬤嬤了！」


▲Selina（中）最近也在追《延禧攻略》。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.23）

關鍵字s.h.eselinaellahebe延禧攻略
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