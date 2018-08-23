〈民生消費系列法說〉特力擬定三大成長計畫 中國關店

童至祥說明，今年上半年特力屋銷售占比 13.3%、HOLA 占比 36.7%，銷售毛利分別為 48.4%、52.5%，後續將持續開發自有品牌商品，目標全年特力屋銷售占比達 15%、HOLA 達到 50%，藉此持續拉升毛利率。

零售家居和貿易業者特力 (2908-TW) 今 (23) 日在證交所召開法說會，執行長童至祥指出，未來有 3 大發展策略，包括 (1) 強化自有品牌銷售以提升毛利、(2)虛實整合發展新零售，以及 (3) 擴展品牌代理以尋求新成長動能，而儘管在中國事業體要轉盈還是有難度，但關店已大致告一段落，將開始加強體驗店布局和策略結盟。

另一方面，童至祥強調在網購市場搶食實體的影響下，集團正積極發展虛實整合的新零售，今年實體店發展體驗式行銷，並透過裝修服務提供客戶一條龍的服務。

同時，上半年特力屋電商銷售占比 6.2%，HOLA 為 4.7%，均較去年同期大增 48%，顯然線上購物網也還有龐大的成長空間。

而特力集團截至上半年共代理 15 大品牌，包括有德國餐廚品牌 WMF、美國家居 Crate&Barrel、Honeywell 和 WEDGWOOD 等知名品牌，後市力拚提升代理品牌在台灣市場的知名度，也將加強布建銷售通路。

至於在中國，特力和樂陸續將店面改為新形態概念體驗店，目前已有上海長泰店、成都科華店 2 家，強打智慧家居體驗空間，儘管上半年中國事業體合計虧損約 1 億元，不過已較去年收斂。

特力強調，在中國要持續尋求策略和夥伴，並找尋經營的最適模式， 7 月續關了 2 家分店，在中國店數規模為 24 家，關店階段大致已告一段落。

另外，童至祥也指出，目前美中貿易戰對特力的商品類並無影響。