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雙賴交鋒！商總「賴七問」盼拿出國家級戰略　賴清德接招

記者彭夢竺／台北報導2018/08/23 18:25
▲全國商總理事長賴正鎰今（23）日表示，希望政府能儘快拿出國家級的對策與戰略，讓台灣更具國際競爭力。（圖／NOWnews資料照）
▲全國商總理事長賴正鎰今（23）日表示，希望政府能儘快拿出國家級的對策與戰略，讓台灣更具國際競爭力。（圖／NOWnews資料照）

行政院長與商業領袖座談會今（23）日舉行，全國商總理事長賴正鎰在會上提出「賴七問」，從薩國斷交、美中貿易，到投資、人口政策、能源、觀光、內需消費等讓企業焦慮的7大議題出發，希望政府能儘快拿出國家級對策與戰略，讓台灣更具國際競爭力。

這是商總第8次舉辦與院長有約的面對面座談，共有65個提案、80項建議，內容聚焦法規調適、財稅金融、產業發展、國際暨兩岸經貿、環境保護、人力資源、交通運輸、觀光旅遊、能源環保、健康醫療等10大經建重點，其中又以法規調適、財稅金融與產業發展等建言為多數。

會中針對薩爾瓦多與台灣斷交一事，賴正鎰指出，雖然這是兩岸議題造成，但並非無解，希望兩岸持續和平穩定發展與交流，尤其台灣總出口貿易，光是中國大陸就占有40%以上，台灣有4萬家台商企業，總投資額高達2000億美元，未來兩岸政策如何在密切交流中繼續往下走，政府應有更全盤思考與政策。

對此，行政院長賴清德回覆指出，兩岸政策是根據蔡英文總統方針，不會走對抗回頭路，但也不會屈服壓力，「中國不必硬要台灣接受一個中國原則下的九二共識，這樣的兩岸關係的變化，不可歸咎政府。」他強調，任何人都不能為台灣決定台灣將來是統或獨，應該尊重人民決定與共識，他也要台商轉達台灣人民的心聲，讓對岸知道蔡總統的善意，用對話取代對抗。

至於能源議題，賴正鎰提到，政府預計2025年達到非核家園，未來天然氣占46.8%，火力發電34.7%，再生能源占20%，天然氣與火力發電產生高碳排放，是否會超過聯合國與各國簽訂的巴黎協議要求，「風力發電計畫到底能不能達到效能？會不會夏天缺電時沒有風，冬天不缺電時，風卻很大？令人擔心。」

賴清德回應：「希望未來冬天用風力發電，夏天用太陽能發電。」台灣企業要投資台灣，行政院絕對有能力去解決大家遇到的問題，政府會做企業後盾，優先保障台商權益。至於美中貿易戰，賴清德表示，政府已經成立中美貿易衝突因應小組，他也會主持重大議題討論，第一波與第二波對台灣影響層面還沒擴大。

關鍵字商總賴正鎰賴清德行政院斷交
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